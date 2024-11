Como é o apartamento de Sasha Meneghel e João Lucas? Casal revela detalhes

A modelo e empresária Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Lucas, abriram as portas do apartamento onde vivem em São Paulo

A modelo e empresária Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Lucas, abriram as portas do apartamento onde vivem em São Paulo. Durante participação no Pod Entrar, apresentado por Lucas Rangel, eles mostraram alguns detalhes do imóvel.

No vídeo compartilhado no YouTube, Sasha confessou que queria voltar a morar no Rio de Janeiro após passar quatro anos em Nova York. Mas João a fez mudar de ideia. "Nos conhecemos, nos apaixonamos. Comecei a mostrar São Paulo pra ela e ela amou. Estamos nesse apartamento até o outro que compramos ficar pronto. É uma cobertura", detalhou ele.

O casal também revelou que gosta de decorar a casa com objetos que compram em viagens. Entre os itens adquiridos pela filha de Xuxa, destaca-se uma panela. "Gosto de cozinhar, mas não sou muito boa não", disse ela, que confessou não saber fazer arroz. "Ela sempre teve o hábito de cozinhar quinoa, legumes, tabule... ", defendeu o marido.

Sasha e João vivem atualmente em um edifício antigo e, apesar de o imóvel ser alugado, optaram por realizar uma reforma para integrar melhor os ambientes. "Ficamos fissurados em coisas pra casa. Amamos esculturas, velas...", contou o cantor. Já Xuxa ajudou na escolha das plantas da varanda e optou por objetos de família. "Esse vaso era da minha avó", revelou.

O imóvel conta também com duas cadeiras de reflorestamento, que pesam 150kg cada uma. “É de madeira maciça carbonizada. Uma árvore que foi carbonizada, é um tronco real”, detalhou João. Já os quadros da casa foram feitos pelo casal. “Sempre gostei muito de pintar, minha avó era pintora. É algo que sempre fiz", disse Sasha.

Ainda durante o tour, o casal mostrou o quarto do casal e o closet. E Sasha exibiu duas botas que eram da Xuxa. "Tenho muitas coisas dela, esse suéter ela usou quando estava na Fórmula 1 com Ayrton Senna", detalhou.

Sasha Meneghel diz que é workaholic. O que o termo significa?

Em uma recente entrevista, Sasha Meneghel contou que se identifica com o termo workaholic e afirmou que tem dificuldade em separar vida pessoal da vida profissional. O termo diz respeito a uma pessoa que possui uma dedicação excessiva ao trabalho.

"Me considero uma pessoa sonhadora. Sempre fui assim, e acredito que isso veio muito da forma como minha mãe me criou. A família sempre foi uma prioridade para mim, é o meu alicerce. Não sou o tipo de pessoa que gosta de ter muitas pessoas ao redor o tempo todo. Prefiro estar cercada por poucos e bons amigos. E eu sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho. É difícil separar a vida pessoal do trabalho, porque estão muito conectados. Recentemente, me dei conta de que sou uma workaholic", disse a filha de Xuxa Meneghel para a Forbes Brasil.

