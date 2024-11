Sasha Meneghel prestigia João Figueiredo e casal troca muitos carinhos

Sasha Meneghel prestigiou o lançamento do álbum do marido João Figueiredo. O casal posou para fotos e trocou muitos carinhos na ocasião

Nesta quarta-feira, 13, aconteceu o evento de lançamento do álbum de João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel.

O evento, que ocorreu em São Paulo, contou com a presença de diversos famosos. Como era de se esperar, Sasha marcou presença para prestigiar o amado.

O casal fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local. Além disso, os pombinhos não se intimidaram e trocaram muitos beijos e carinhos na frente das câmeras.

Privilégios

O cantor João Lucas, que está prestes a lançar seu primeiro álbum, abriu o coração ao falar um pouco sobre sua carreira musical. Casado com a modelo e empresária Sasha Meneghel, o artista admitiu possuir privilégios por fazer parte da família da apresentadora Xuxa Meneghel.

Em entrevista ao portal LeoDias, João destacou que muitas pessoas conheceram seu trabalho devido ao romance com Sasha. Os dois assumiram publicamente a relação em meados de 2020 e, em 2021, subiram ao altar.

"Tem muitas facilidades. Seria muito hipócrita se eu dissesse que não. Ganhei muitas pessoas que acompanham meu trabalho, desde o meu relacionamento com a Sasha", declarou o genro de Xuxa, que é músico independente.

Em seguida, apesar dos privilégios e de já ser reconhecido no mundo da música, João Lucas contou que ainda enfrenta alguns perrengues na indústria. "No geral, tenho dificuldades de artista independente, como não ter investimento de um grande nome ou gravadora por trás. Mas dificulta muito mais para outros artistas, que não possuem essa entrada na mídia que eu tenho, por conta das minhas relações", disse ele.

E completou: "Apesar de tudo, neste começo, queria ser independente. Para eu fazer as coisas do jeito que eu quero e gosto, ser livre e ganhar corpo. Para depois eu me unir a uma grande gravadora". Na noite de terça-feira, 5, ele marcou presença no lançamento da loja da marca de Sasha Meneghel.

