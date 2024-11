Sasha Meneghel diz que é workaholic. Saiba o que o termo significa!

Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel, comentou em uma entrevista que se identifica com o termo workaholic. Saiba o que isso significa!

Em uma recente entrevista, Sasha Meneghel contou que se identifica com o termo workaholic e afirmou que tem dificuldade em separar vida pessoal da vida profissional.

"Me considero uma pessoa sonhadora. Sempre fui assim, e acredito que isso veio muito da forma como minha mãe me criou. A família sempre foi uma prioridade para mim, é o meu alicerce. Não sou o tipo de pessoa que gosta de ter muitas pessoas ao redor o tempo todo. Prefiro estar cercada por poucos e bons amigos. E eu sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho. É difícil separar a vida pessoal do trabalho, porque estão muito conectados. Recentemente, me dei conta de que sou uma workaholic", disse a filha de Xuxa Meneghel para a Forbes Brasil.

Recentemente, a famosa lançou sua própria marca de roupas. "A Mondepars ainda é uma empresa pequena, e eu faço muita coisa internamente. Estou envolvida em praticamente todas as etapas, o que torna o gerenciamento do tempo um desafio. Mas como eu amo o que faço, isso me motiva a continuar conciliando tudo. Além da direção criativa, faço os desenhos das peças. Gosto de acompanhar de perto a produção, visitar as fábricas e ver como as peças estão sendo feitas. Estou envolvida no desenvolvimento das coleções, desde a criação do mood board até as provas de roupas. Às vezes, quando a modelo de prova não está disponível, eu mesma faço as provas, mas sei que meu corpo não representa o da maioria das brasileiras, então também temos alguém específico para isso", afirmou.

O termo workaholic, usado por Sasha, diz respeito a uma pessoa que possui uma dedicação excessiva ao trabalho.

Desabafo

A modelo e empresária Sasha Meneghel desabafou sobre o peso da fama de ser filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir. Em uma entrevista no programa Sábia Ignorância, do GNT, ela foi questionada sobre o que mais pesava em sua vida e ela desabafou sobre crescer sob os holofotes e sua atitude de fugir da mídia.

"Quando criança, essa pressão desde que ‘o que ela vai ser quando crescer’, pequenas pressões e pequenos questionamentos, eu não sabia lidar. Por isso que por muitos anos eu fugi da fama, tentei fugir desse lado, não sabia trabalhar com a minha imagem. Obviamente a Mondepars está longe de ser perfeita, tem muita coisa que a gente pode melhorar, e eu não enxergo essas pessoas que criticam, e que trazem pontos como algo negativo. Contanto que seja um feedback construtivo, acho super válido", disse ela.

Mudando de assunto, Sasha contou sobre o seu desejo de ter filhos no futuro. "Sempre foi o sonho da minha vida ser mãe e por mais que me digam ‘você quer gerar uma vida nesse mundo que hoje existe?’. Ao mesmo tempo que acho complicado, a gente aprende tanto com criança. Com a simplicidade, com amor genuíno, com a curiosidade, por exemplo. Também existe um desejo de fazer mais por conta daqueles que você mais ama", afirmou.

