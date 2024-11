Bianca Andrade revela mudança para novo apartamento em São Paulo e faz tour

Bianca Andrade faz tour por novo apartamento em São Paulo com 'janelão' e mostra alguns detalhes de como é o seu novo lar

A empresária Bianca Andrade se mudou para um novo apartamento em São Paulo com o filho Cris, de três anos, e nessa fez um "tour" por seu novo apartamento nesta terça-feira, 05, a “boca rosa” impressionou seus seguidores ao exibir detalhes do imóvel que será totalmente decorado por ela.

Apesar de morar em uma mansão em Cotia rodeada de muito verde, a influenciadora já revelou que tem um apartamento em São Paulo para facilitar a sua rotina de compromissos de trabalho e a do filho. Isso porque o pai do pequeno, o Fred, mora na cidade. Em vídeos compartilhados em seu perfil, ela mostrou detalhes do local, com destaque para a vista, que chamou a atenção da empresária.

"Eu tinha prometido pra vocês fazer um tour pelo apartamento. Deixa eu mostrar para vocês, aqui é a sala. O que a gente amou foi esse janelão. Aqui é a sala, mesinha... olha que delícia a vista daqui. Muita gente não gosta, é polêmica, a vista para SP", declarou ela. Bianca também exibiu seu quarto, o banheiro, um espaço onde será construída uma biblioteca para seu filho e a área de serviço.

A influenciadora ainda contou que tem dois imóveis muito próximos: uma casa em Cotia, na Grande São Paulo, e o novo apartamento. "Ele fica próximo do meu escritório e da escola do Gudugo [apelido do filho da ex-BBB]", explicou ela. Veja os detalhes do apartamento:

A ex-BBB contou a novidade pela primeira vez nesta segunda-feira, 04, "Bom dia gente! Estamos começando a semana com novidades aqui. Eu queria tanto compartilhar isso com vocês", contou ela no início de um vídeo publicado em seu perfil. "Agora a gente está em um apartamento novo. Esse apartamento agora tem brinquedoteca para o pequeno. E tem um grande colchão pra gente ficar de preguiça".

Bianca Andrade faz festa de 30 anos intimista e reflete sobre a nova idade

Recentemente a influenciadora completou 30 anos de idade e fez uma reflexão sobre a nova idade. "30 é a idade do sucesso e eu nunca desconfiei disso. Mesmo morando até minha vida adulta na favela da Maré, onde os sonhos perdem espaço para a vida real onde o bagulho é doido, ainda sim algo muito forte pulsava em mim. Fui uma criança naturalmente sonhadora, grata pela vida, pela minha família e curiosa para o que o futuro me reservava", começou ela.

