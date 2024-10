Bianca Andrade faz festa de 30 anos intimista e reflete sobre a nova idade

Bianca Andrade fez uma festa com a presença da família para celebrar a chegada dos seus 30 anos e fez uma reflexão sobre a nova idade

Esta terça-feira, 15, é um dia de festa para Bianca Andrade. Isso porque a digital influencer está completando 30 anos de vida.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou uma série de fotos de sua festa intimista com a família. Bianca posou ao lado de balões prateados com o número 30 e mostrou uma mesa de bolo e doces decorada com muitas flores na cor rosa. Além disso, ela surgiu em muitas fotos ao lado do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred.

Na legenda, Bianca fez uma reflexão sobre a nova idade. "30 é a idade do sucesso e eu nunca desconfiei disso. Mesmo morando até minha vida adulta na favela da Maré, onde os sonhos perdem espaço para a vida real onde o bagulho é doido, ainda sim algo muito forte pulsava em mim. Fui uma criança naturalmente sonhadora, grata pela vida, pela minha família e curiosa para o que o futuro me reservava", começou ela.

Em seguida, a empresária celebrou suas conquistas e afirmou que não terá uma festa grande. "Esse futuro chegou. Cá estou eu, no auge dos meus 30 anos, mãe, dona de várias conquistas, com uma força inabalável e o pé no chão necessário para continuar. Confesso que comecei o ano sonhando em fazer aquela festa memorável, mas depois de todos os desafios que a minha coragem me trouxe, pensei bem e decidi mudar a rota. E está tudo bem. Não terei festão, nem viagem e isso também é sobre sucesso, como Michele Obama disse uma vez: 'O sucesso não tem a ver com o quanto de dinheiro você ganha, mas com a diferença que você faz na vida das pessoas'".

Por fim, Bianca afirmou que gosta de inspirar outras pessoas. "Não é sobre viver no fantástico mundo rosa, é sobre viver uma vida real, corajosa e de quebra inspirar outras mulheres a nunca desistirem dos seus sonhos. É meus 30, você chegou na hora certa. Estou pronta para viver você", finalizou.

Mudança no visual

Nesta terça-feira, 15, Bianca Andrade surpreendeu os seguidores ao exibir o novo corte de cabelo. Celebrando seu aniversário, a empresária usou as redes sociais para mostrar que, agora, os fios que eram longos, estão cortados no estilo chanel.

"Oi, sonhados 30 anos", disse ela na legenda da publicação.