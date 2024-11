Juliette Freire deixa Bianca Andrade irreconhecível com maquiagem

Juliette Freire surpreendeu os fãs novamente ao fazer uma maquiagem de Halloween com efeito 3D em Bianca Andrade. Veja o resultado!

Nesta quinta-feira, 31, é celebrado o Halloween, mais conhecido como Dia das Bruxas no Brasil, e Juliette Freire tem surpreendido cada vez mais os seus fãs ao mostrar o seu talento para a maquiagem artística.

Em sua conta no Instagram, a ex-BBB compartilhou um vídeo em que aparece fazendo uma maquiagem em Bianca Andrade. A maquiadora mostrou o passo a passo da produção, que teve o efeito 3D e deu a impressão de que o rosto da empresária estava todo cortado.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 500 mil curtidas e milhares de comentários. "Maquiadora sim", comentou Bianca. "Que espetáculo", escreveu outra. "Olha o talento dessa mulher", elogiou uma terceira.

Viagem

Nesta quinta-feira, 31, Juliette Freire usou as redes sociais para contar aos seguidores que está em uma viagem especial com o namorado, Kaique Cerveny. Após enfrentar picos de estresse e ansiedade, a campeã do BBB 21 decidiu buscar refúgio em Fernando de Noronha para apreciar momentos mais relaxantes.

"Já tinha planejado fugir. Estou em Noronha porque me apaixonei. Kaique também. Semana retrasada, eu tive uns picos de estresse, tentei fazer a maquiagem de Halloween e tive uma crise de ansiedade no meio, aí Kaique falou: 'Vamos marcar alguma coisa para você ficar um pouco off'. Cumpri compromissos em São Paulo, aí pronto. A gente está em Noronha", disse Juliette nos Stories do Instagram.

E essa não é a primeira vez que o casal visita o arquipélago. Em julho deste ano, eles estiveram juntos no destino, marcando a primeira vez da cantora por lá. Durante a passagem, Juliette e Kaique capricharam nas fotos pelas paisagens.

Recentemente, Juliette Freire foi a convidada do programa De Frente Com Blogueirinha da última segunda-feira, 28, e relembrou um momento muito delicado de sua vida.

A apresentadora questionou se a vencedora do BBB costuma escutar o seu primeiro EP, lançado em 2021. "Eu me acho meio vulnerável quando eu escuto. Não pelas músicas, mas pelo período em que eu me encontrava. Eu me sinto muito frágil, de verdade. Foi quando eu descobri o aneurisma", começou ela.

