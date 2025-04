Maestro João Carlos Martins revela diagnóstico de 'câncer agressivo' e diz que passou por cirurgia

O maestro João Carlos Martins revelou que recebeu o diagnóstico de câncer na próstata em março deste ano e foi submetido a uma cirurgia

O maestro João Carlos Martins foi diagnosticado com câncer na próstata em março. Na mesma semana em que soube do resultado dos exames, fez biópsia e passou por uma cirurgia. A revelação, contudo, foi feita pelo artista somente neste domingo, 27, em entrevista a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Durante o papo, ele relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico. "Aos 84 anos, depois de ter realizado 30 cirurgias, principalmente nas mãos, a última coisa que eu esperava era ser diagnosticado com câncer na próstata. E isso aconteceu, em março passado. A decisão [depois do diagnóstico], minha e dos médicos Roberto Kalil Filho, Raul Cutait e Anuar Mitre, foi imediata: biópsia e cirurgia".

Ele contou também que passou por momentos dramáticos durante o pós-operatório. "Era um câncer agressivo. A operação [no fim de março] durou 4h20 e foi um sucesso de 100%. Mas o pós-operatório foi um grande problema. Eu nunca vivi algo tão dramático".

Ele ainda comparou o procedimento contra o câncer a uma "operação de guerra". "À meia-noite, depois que fiz uma tomografia com contraste, a equipe dos médicos Roberto Kalil Filho e Raul Cutait entrou no meu quarto e disse: você está correndo o risco de ter seu intestino delgado perfurado. Havia uma obstrução e as fezes já estavam perto do pulmão".

"Começou uma operação de guerra que durou 24 horas. Eu tenho até vergonha de contar. Injetaram um litro [de uma substância para desobstruir o intestino]. Era como se eu estivesse em uma galeria de esgoto", completou ele.

Apesar da situação desconfortável, o procedimento o salvou. "Eu precisava ser trocado de meia em meia hora. Meu Deus do céu! Foi a pior noite da minha vida. Fiquei traumatizado. Eu durmo e acordo com isso. Mas, graças a Deus, eles me salvaram".

Doença sob controle

Segundo ele, a doença está sob controle e ele revelou que fará exames regulares. "Sim, [serão exames] pró-forma. O câncer foi extirpado da próstata. É evidente que sempre pode haver uma reincidência. Mas não vai ser o meu caso. O meu caso vai ser o do meu pai".

