Viviane Araujo arrasa com body vazado para mini desfile da Salgueiro

Em mini desfile da Salgueiro, Viviane Araujo arrasa ao eleger look vermelho arrasador; atriz é rainha da escola desde 2008

A atriz Viviane Araujo impressionou com mais um de seus looks para sambar. Neste sábado, 30, a famosa participou do mini desfile da Salgueiro e surpreendeu com a roupa escolhida para o momento especial.

Usando uma produção toda em vermelho, a rainha da escola, que está no posto desde 2008, surgiu arrasadora. Vestindo um body todo vazado, Viviane Araujo deixou à mostra as suas curvas mega torneadas e bem desenhadas.

"Pronta pro meu Salgueiro", disse ela ao fazer o álbum exibindo seu look em vários cliques. Nos comentários, os seguidores admiraram a mamãe de Joaquim, de dois anos. "Maravilhosa", escreveram vários. "Parou tudo", falaram outros.

Ainda neste sábado, 30, Viviane Araujo celebrou cinco anos do primeiro beijo que deu em Guilherme Militão, com quem está casada e teve o filho Joaquim. Em setembro deste ano, Viviane Araujo comemorou três anos da grande festa de casamento que tiveram.

Veja o look de Viviane Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

