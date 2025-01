Qual foi o melhor look dos ensaios para o Carnaval 2025? Vote e escolha!

Paolla Oliveira, Alane Dias e Thelma Assis estiveram em ensaios de rua para o Carnaval 2025; vote na enquete da CARAS Brasil e escolha o melhor look!

O Carnaval 2025 está cada vez mais próximo e, com isso, celebridades como Paolla Oliveira(42), Thelma Assis(40), Juliana Alves(42) e Alane Dias(25) aproveitaram o final de semana para começar os ensaios. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou uma enquete sobre o melhor look da preparação para a maior festa do ano.

VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA O MELHOR LOOK DOS ENSAIOS PARA O CARNAVAL 2025:

Qual foi o melhor look dos ensaios para o Carnaval 2025? Alane Dias

Erika Schneider

Giovanna Cordeiro

Erika Janusa

Paolla Oliveira

Jaquelline Grohalski

Juliana Alves

Letícia Guimarães

Thelma Assis

Rebecca

Thaís Vasconcellos

Viviane Araujo

Neste sábado, 25, começaram os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo. Além disso, outras celebridades estiveram presentes nos ensaios de rua do Carnaval 2025 , que acontece na primeira semana de março.

No domingo, 26, Alane, ex-participante do BBB 24, contou com exclusividade à CARAS Brasil que seu look para o ensaio foi assinado por sua mãe. "Todos os itens remetem a diferentes personalidades do Pará, e poder levar isso para o Carnaval é muito gratificante", afirmou.

CONFIRA OS LOOKS DAS CELEBRIDADES NOS ENSAIOS DO CARNAVAL 2025:

