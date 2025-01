Alane Dias entrega look de ensaio de Carnaval assinado por sua mãe: ‘Une brilho e glamour’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Alane Dias, musa da Grande Rio, conta que usou elementos típicos dos figurinos dos intérpretes do carimbó

A atriz e ex-BBB Alane Dias (25) revela, com exclusividade à CARAS Brasil, seu look para o ensaio de rua da Acadêmicos do Grande Rio na noite deste domingo (26). A musa da escola de samba carioca faz uma homenagem aos intérpretes do carimbó – ritmo que embala as rodas de dança no Pará. Para a produção, ela apostou em um vestido que contém elementos ligados aos artistas, como as flores amazônicas presentes nas saias rodadas das mulheres e as abas dos chapéus dos homens.

Neste ano, a Grande Rio, que cruzará a Marquês de Sapucaí em março, vai mergulhar na cultura paraense e explorar o lado místico das florestas e rios amazônicos com o tema Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós.

Aline Dias – stylist e mãe de Alane – é quem assina o visual da atriz. “Ela é a minha stylist e preparou um look lindo, que une o brilho e o glamour do Carnaval à uma homenagem aos intérpretes do carimbó, dança típica do meu estado. Poder representar essa tradição é um grande orgulho pra mim”, ressalta Alane, antes de seguir para o evento, que será realizado na sede da agremiação, em Duque de Caxias, cidade metropolitana do Rio.

Para completar o look, a ex-BBB usa uma presilha em formato de flor vermelha e verde nos cabelos, que vem utilizando como amuleto no pré-Carnaval. “Neste trabalho desenvolvido pela designer Sandra Lima, quis colocar também as cuias de tacacá, muito usadas pelos intérpretes, e a rede de pesca, que é uma profissão comum entre os cantores. Todos os itens remetem a diferentes personalidades do Pará, e poder levar isso para o Carnaval é muito gratificante”, pontua.

Alane ainda conta que o período de ensaios tem sido muito especial para ela. “O frio na barriga e a expectativa para estrear no Sambódromo vão aumentando a cada evento. Eu sempre quis participar do Carnaval carioca e fazer isso – no ano em que a Grande Rio fala do Pará – é ainda mais incrível”, confessa.

Para finalizar, a musa volta a exaltar o carimbó: “É uma das representações culturais mais marcantes do Pará. Transmite alegria e energia, e as músicas são verdadeiras poesias. Sempre participei das rodas, me sinto livre dançando e faço questão de exaltar a importância das pessoas que mantêm nossa tradição de pé”.

