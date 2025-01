Luciana Gimenez revela desejo pessoal para 2025: ‘Quero me apaixonar’

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez ainda conta como conseguiu voltar a esquiar após dois anos do grave acidente em Aspen e fala sobre o Carnaval

De férias em Nova York, a apresentadora Luciana Gimenez (55) revela seus desejos pessoais e planos profissionais para o ano de 2025, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. “Quero me apaixonar”, confessa a mãe de Lucas Jagger (25) e Lorenzo Gabriel (13). Ela também conta como superou trauma e conseguiu voltar a esquiar recentemente, após dois anos do grave acidente em Aspen, nos Estados Unidos.

Luciana decidiu encarar seus medos e voltou às pistas de esqui. No dia 7 de janeiro, a apresentadora do SuperPop, da Rede TV!, compartilhou, por meio das redes sociais, a nova fase e desabafou sobre a superação do trauma. À CARAS Brasil, ela também fala sobre o assunto: “Essa volta foi muito desafiadora. Eu nunca tive um problema físico tão grave. Então, para eu voltar a esquiar, tive que quase enganar a minha mente, falar que eu só vou até lá, e aos pouquinhos, vendo o que acontece, um dia por vez”.

E continua: “E, assim, estou indo. Então, apesar de muito medo, medo de me machucar de novo, estou enganando a minha cabeça e dizendo que está tudo certo. E realmente está, porque não é porque eu me machuquei uma vez que vou me machucar de novo”, completa a comunicadora, acrescentando qual lição ficou para a sua vida. “Não caia que você vai se machucar, não vale a pena”.

PLANOS PARA 2025

O ano de 2025 está só começando e Luciana tem muitos desejos. “Quero continuar trabalhando muito, quero me apaixonar, quero que meus filhos cresçam supersaudáveis, quero viver muitos momentos com os meus filhos – até estou planejando uma viagem para o Japão. Quero muitas viagens porque, cada vez mais, o que vale mesmo são as memórias da gente. Quando vemos coisas acontecendo, pessoas perdendo coisas, eu penso assim: A única coisa que ninguém pode tirar de mim são os sorrisos, os momentos felizes, as lembranças, as coisas maravilhosas que eu vivo. Então, é por aí que eu vou”, ressalta. “Ah, e o meu podcast, que está arrasando. Voltei com tudo! E agora também quero fazer cinema. Já fiz uma participação boa, e agora, esse ano, vou me dedicar a isso”, emenda.

CARNAVAL EM SÃO PAULO

Carnaval chegando e Luciana Gimenez está empolgadíssima. A apresentadora retorna ao posto de madrinha de bateria da escola de samba paulista Vai-Vai. “A expectativa está grande, faz muito tempo – tem mais tempo que eu não desfilo do que eu esquiava (risos). Então, estou muito apreensiva. Quebrei o dedo do pé, então não estava podendo treinar muito, mas eu estarei lá para abrilhantar a escola. Amo esse posto da Vai-Vai, que já foi meu. Sempre fui muito bem recebida pelas pessoas da comunidade. Então, o que eu puder fazer – muito sorriso, muito charme –, estarei lá, junto com eles, pra gente levar esse troféu de 2025”, diz a comunicadora, garantindo que a folia, para ela, é só felicidade. “Tenho umas memórias maravilhosas. Desde que sou muito nova, minha mãe já me levava; é um lugar que eu me sinto muito à vontade”, afirma.

Questionada sobre como está se preparando para o desfile, Luciana revela: “Vou fazer isso tudo agora. Vou me preparar muito agora em fevereiro, quando eu voltar (das férias). Vai ser o mês da preparação. Não vou nem sair de férias, não vou fazer nada, quer dizer, já estou de férias (risos), mas eu digo assim, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar no foco samba-carnaval”. E brinca: “Acho que é mais difícil sambar do que esquiar, gente (risos)”.

SUCESSO DO SUPERPOP

Luciana Gimenez apresenta o SuperPop, da Rede TV – um dos programas mais icônicos e longevos da grade da emissora, que está no ar desde 1999. Sob o seu comando, a atração segue desde 2001. “Acho que o programa é um sucesso porque o SuperPop retrata a sociedade brasileira, e eu estou ali para fazer, justamente, o que as pessoas gostariam de assistir. Tenho muito carinho pelo meu público, eu sou muito bem recebida, e acho que a química que eu tenho com o SuperPop e com o telespectador é muito, muito especial e muito forte. Sou apaixonada por televisão, e o que eu puder fazer para continuar fazendo, farei”, salienta a beldade.

Ao relembrar o ano de 2024, Luciana Gimenez destaca: “Foi um ano de muito aprendizado, um ano de muito trabalho, de muito conhecimento pessoal. Acho que cada vez mais eu tenho olhado para dentro – e eu sou uma pessoa que sempre sou muito para os outros, sabe? Mas dessa vez, estou tentando ver o que é importante para mim, o que eu gosto de fazer; uma coisa que eu nunca havia pensado tanto antes. Agora eu tento: Luciana, o que você gosta de fazer antes de mais nada, em vez de ficar tentando sempre abraçar o mundo e fazer o que todo mundo quer?”.

