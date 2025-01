Primeiro rei de bateria anuncia despedida da avenida: 'Não estou conseguindo'

Daniel Manzioni, o primeiro rei de bateria da história do samba, fará sua despedida da avenida no Carnaval 2025. Saiba detalhes

Daniel Manzioni, o primeiro rei de bateria da história do samba, fará sua despedida da avenida no Carnaval 2025. Ele fará seu último desfile coroado pela Acadêmicos do Tatuapé, escola do grupo especial de São Paulo.

Após 20 anos no posto - sendo 18 deles com reconhecimento no Guinness Book Brasil,o educador físico decidiu que é hora de se dedicar a outros projetos. "A gente tem que ter responsabilidade, né? A gente tem que estar presente na quadra, tem que estar presente nos ensaios. E eu não estou conseguindo me doar como eu me doava para a escola", disse o sambista ao portal UOL.

Questões geográficas também impulsionaram a decisão. Isso porque ele deixou a capital e passou a morar em Itupeva, no interior de São Paulo. "Fica um pouco difícil", comentou. "Demorou muito para eu decidir, foi muito choro, muita dor no coração. Mas tem que fechar ciclos, né?", completou.

A trajetória de Daniel Manzioni como rei de bateria começou em 2005, na Acadêmicos de São Paulo, uma escola formada por universitários que encerrou suas atividades. Dois anos depois, ele ingressou na Acadêmicos do Tatuapé, que, na época, integrava o grupo de acesso.

Ao longo de 18 anos, acompanhou a ascensão da escola, que alcançou a terceira divisão, retornou à elite do samba paulistano e conquistou dois títulos consecutivos. "A gente ver esse crescimento é muito gratificante. É muito emocionante. Até porque eu também cresci com a escola", analisou.

Até logo

Apesar da decisão, Daniel Manzioni não descarta a possibilidade de voltar à avenida no futuro, embora sem usar fantasia. Segundo ele, a despedida não é um adeus, mas apenas um até logo. "Eu quero deixar bem claro que eu sou extremamente grato à Tatuapé. Eu não tenho nada a falar da minha escola. Vai estar no meu coração sempre."

