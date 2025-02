Preta Gil está confirmada para o Carnaval de 2025 em Salvador

A presença de Preta Gil no Carnaval de 2025 foi confirmada por Flora Gil durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 26

Nesta quarta-feira, 26, em uma coletiva de imprensa do Camarote Expresso 2222, Flora Gilconfirmou que Preta Gil, de 50 anos, estará no Carnaval de 2025 em Salvador, de acordo com informações do site Alô Bahia. Preta, que recebeu alta hospitalar neste mês após quase dois meses de internação para a remoção de seis tumores em uma cirurgia que durou cerca de 21 horas.

“Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem pra Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela vindo pra cá, sair de São Paulo, pegar um avião e vir pra cá… A Preta estar aqui na Bahia, podendo estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade“, relatou Flora.

A empresária expressou o alívio da família ao saber da recuperação de Preta. “A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: 'Preta está chegando'. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia", comentou Flora. "E para ela ter a animação de dizer 'estou melhorando, vou para a Bahia, para o Carnaval. Vou para a Bahia ver meu pai estrear na Fonte Nova, no dia 15’. Isso é uma força, um bálsamo para mim, cheio de esperança e alegria”, concluiu ao veículo.

Preta presta homenagem para Regina Casé

A atriz e apresentadora Regina Casé, que completou 71 anos de vida na terça-feira, 25, ganhou uma bela homenagem da cantora Preta Gil, uma de suas grandes amigas.

Em celebração a data, a filha de Gilberto Gil publicou nas redes sociais uma sequência de registros inéditos e marcantes ao lado de Regina, incluindo fotos de quando estava grávida de seu único filho, Francisco Gil. A cantora ainda destacou a importância da apresentadora em sua vida.

