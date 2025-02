Filho de Preta Gil comenta evolução da cantora em recuperação: 'Progresso'

Filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil falou sobre a recuperação da mãe após cirurgia delicada para retirada de tumores

O cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil, abriu o coração ao falar sobre a recuperação da mãe. Em dezembro de 2024, a artista passou por uma cirurgia delicada de 21 horas para retirada de tumores e recebeu alta hospitalar há cerca de duas semanas.

Agora, após dois meses internada, Preta está em casa e segue se recuperando cada dia mais. "É muito bom vê-la em casa e evoluindo. É progresso, progresso, progresso", declarou Francisco em entrevista à 'Quem'. O artista ainda contou que passou os últimos dois meses em São Paulo ao lado da mãe.

"Passei dezembro e janeiro inteiro com ela lá, mas fui embora [para o Rio] pouco antes dela sair [do hospital] porque as aulas da Sol [filha de Francisco] voltaram. Eu falo com minha mãe todo dia, é um acompanhamento constante. É fazer parte e estar ali o tempo todo junto. Então é um momento de fortalecimento, de esperança", disse ele, por fim.

Vale lembrar que Francisco Gil é filho único de Preta com o ator e roteirista Otávio Muller. Atualmente, o artista é casado com Adriana Junqueira, mãe do ator Rômulo Arantes Neto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fran (@franciscogil)

Angélica e Luciano Huck visitam Preta Gil após alta

Na última segunda-feira, 24, Angélica usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial. A apresentadora e o marido, Luciano Huck, decidiram visitar a cantora Preta Gil, que está em casa após ficar internada no hospital por quase dois meses para realizar uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter.

Em seu perfil, a artista postou uma foto em que ela e o marido estão abraçados com Preta e aproveitou para exaltar sua força. "Muito amor envolvido... porque nossa Preta Gil é puro amor e energia. Como é bom estar com você, Pretchinha e ver sua força e fé na vida! Você me inspira hoje e sempre. Te amo", escreveu Angélica; confira o registro!

Leia também: Médico orienta cuidados necessários com Preta Gil após alta médica: 'É fundamental'