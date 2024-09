Patricia Poeta se joga no samba em noite na Grande Rio

Patricia Poeta é apresentada como musa da Grande Rio para o carnaval de 2025 e mostra o seu samba no pé com look curtinho

A apresentadora Patricia Poeta se jogou no samba na noite de sábado, 28. Ela participou de um evento da escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, e mostrou que tem samba no pé. A estrela foi apresentada como musa da agremiação e se divertiu no palco.

Para a ocasião, a morena surgiu com um vestido vermelho brilhante e com franjas na saia. Enquanto sambava, ela também deixou à mostra sua boa forma e caprichou no sorrisão no rosto.

Poeta faz aulas de samba há bastante tempo e adora se divertir com música. Tanto que ela sempre dança durante os quadros musicais do programa Encontro, da Globo.

Patricia Poeta na quadra da escola de samba Grande Rio - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

Nas redes sociais, a apresentadora exibiu um vídeo do seu samba no pé durante o evento. Confira:

