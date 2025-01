Morre Márcia Lage, carnavalesca da Mocidade, aos 64 anos

Márcia Lage, um dos grandes nomes do Carnaval do Rio, faleceu neste domingo, 19, por complicações de uma leucemia

A carnavalesca Márcia Lage faleceu aos 64 anos neste domingo, 19, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba para qual ela havia retornado em 2024 com o marido, Renato Lage.

Por meio das redes sociais, a Mocidade lamentou a partida de um dos grandes nomes do Carnaval do Rio. De acordo com o comunicado, Márcia faleceu nesta manhã por complicações de uma leucemia.

"A Mocidade Independente de Padre Miguel informa, com profundo pesar, o falecimento da carnavalesca Márcia Lage. Vítima de leucemia, a brilhante profissional nos deixou na manhã deste domingo, dia 19 de janeiro. Márcia colocou o seu talento a serviço da Mocidade por diversos carnavais", iniciaram.

E completaram: "Novamente, em trabalho conjunto com Renato Lage, ela assina o carnaval de 2025. Comunicamos o luto e a suspensão das nossas atividades sociais por tempo indeterminado, incluindo o ensaio de rua de hoje". Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento.

A trajetória de Márcia Lage no Carnaval

Juntamente com o marido, Renato Lage, Márcia fez sucesso na Mocidade Independente de Padre Miguel, tornando a escola campeã em 1990, 1991 e 1996. A dupla também passou pela Portela, Grande Rio, Mangueira, Vai-Vai e Salgueiro. Juntos, o casal possui mais de 30 anos de trajetória na folia.

