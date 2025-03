Mel Lisboa curte o Carnaval ao lado do namorado: ‘Meu par’

A atriz Mel Lisboa aproveita praia, bloquinho e camarote na Sapucaí ao lado de seu namorado, Gustavo Rezende, com quem divide os palcos em um musical

A atriz Mel Lisboa, de 43 anos, tem aproveitado bastante o Carnaval de 2025 ao lado de seu amado. Ela compartilhou em suas redes sociais alguns cliques dos dias de diversão com o namorado, o ator Gustavo Rezende, com quem assumiu o relacionamento na virada do ano. Na madrugada de terça-feira, 4, o casal esteve em um camarote da Sapucaí e posou para fotos trocando beijos diante das câmeras.

Além disso, durante as manhãs, o casal tem curtido a praia do Rio de Janeiro. Mel, em seus stories, publicou fotos com seu namorado, usando um biquíni preto estampado.

Que maratona! O casal não para e ainda aproveitou um bloquinho juntos. A atriz, que interpreta Rita Lee no musical Rita Lee – Uma Autobiografia Musical em São Paulo, publicou uma foto e escreveu: "Meu par", ao lado do amado. Os dois apareceram com looks all black; Mel estava com um top brilhante, um mini short e uma camiseta com a frase "totalmente drogada", uma referência a uma entrevista de Fernanda Torres que viralizou nas redes sociais após sua indicação ao Oscar.

"É muito gostoso passar juntos. Ele é mais do Carnaval, ele está me levando!" comentou Mel à Quem durante essa última madrugada. O ator também falou sobre sua paixão pela folia: "Vamos aproveitar muito. Nunca desfilei, mas amo demais", disse. "Temos um amigo em comum, quase nosso padrinho, Samuel de Assis, que desfilou. Ele une a gente!" completou a atriz.

Primeiras fotos com Gustavo Rezende

Há poucos meses, a atriz Mel Lisboa usou as redes sociais para revelar aos seguidores que está namorando! Discreta em relação a sua vida pessoal, a artista publicou as primeiras fotos ao lado do novo amor, o também ator Gustavo Rezende.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mel abriu um álbum de registros especiais de seu Réveillon na praia de Ubatuba, São Paulo, ao lado de Gustavo e de outros amigos do casal. Além de aproveitarem muito sol e mar, o grupo também realizou uma trilha no local.

