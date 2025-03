Lore Improta exibe arranhões nas pernas após queda na Sapucaí

Após escorregar durante seu desfile na Sapucaí, a dançarina Lore Improta exibiu os arranhões nas pernas e no bumbum causados pela queda; confira

Na madrugada de segunda-feira, 3, Lore Improta escorregou enquanto desfilava pela Unidos do Viradouro na Sapucaí. Em conversa com o Portal LeoDias, a esposa de Léo Santana mostrou os arranhões que ficaram em sua perna e bumbum após a queda.

A dançarina, que também mostrou os arranhões nas redes sociais, contou ao veículo que escorregou enquanto sambava, mas garantiu que não sofreu ferimentos graves. Ao ser perguntada se a queda poderia ter sido causada por óleo ou algum resíduo na avenida, Lore Improta disse não ter percebido nada incomum.

Na sexta-feira, 28, a artista encantou os fãs ao mostrar o look escolhido para curtir a folia. Ela optou pelo conforto sem abrir mão do estilo, apostando em um cropped prata repleto de franjas com shorts jeans com detalhes também em prata e um tênis branco.

Por fim, a famosa apostou nos cabelos presos e uma maquiagem repleta de brilho. "Shortinho, tênis e brilho, confortável do jeitinho que gosto para curtir muito o segundo dia de Carnaval! E com essa vista incrível que marcou tantos momentos na minha vida, é ainda mais especial! Já disse que amo meu Carnaval de Salvador hoje?", escreveu ela na ocasião.

Confira:

Lore Improta mostra arranhões na perna. Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta comentou o ocorrido

A dançarina Lore Improta foi uma das musas da escola de samba Viradouro na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Ela cruzou a passarela do samba com um look ousado e com muito brilho, mas um momento inesperado roubou a cena: o tombo.

A esposa de Léo Santana caiu no chão durante o desfile. Ela estava sambando na frente da plateia quando escorregou a levou um tombo. Apesar do susto, ela não se abalou, levantou rapidamente e seguiu com o desfile como se nada tivesse acontecido.

Ao final do evento, a loira comentou sobre a queda. “Acho que pisei em um resto de fantasia e escorreguei. Na hora, nem vi direito, só levantei e segui em frente. Estou sentindo agora, ralei um pouquinho”, afirmou ela ao Gshow. Assista ao momento.

