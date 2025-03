Lore Improta leva tombo na Sapucaí durante desfile da Viradouro

Que susto! A dançarina Lore Improta levou um tombo durante o seu desfile como musa da escola de samba Viradouro

A dançarina Lore Improta foi uma das musas da escola de samba Viradouro na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Ela cruzou a passarela do samba com um look ousado e com muito brilho, mas um momento inesperado roubou a cena: o tombo.

A esposa de Léo Santana caiu no chão durante o desfile. Ela estava sambando na frente da plateia quando escorregou a levou um tombo. Apesar do susto, ela não se abalou, levantou rapidamente e seguiu com o desfile como se nada tivesse acontecido.

Ao final do evento, a loira comentou sobre a queda. “Acho que pisei em um resto de fantasia e escorreguei. Na hora, nem vi direito, só levantei e segui em frente. Estou sentindo agora, ralei um pouquinho”, afirmou ela ao Gshow.

A fantasia de Lore Improta

Para o desfile da Viradouro, Lore Improta usou uma fantasia para representar o Chá de Jurema, que é uma planta sagrada para os indígenas e afro-brasileiros. O look dela contou com 130 mil cristais, costurados manualmente, e o costeiro pesou 15 kg. O modelito foi confeccionado 100% em plástico reutilizável.

Neste ano, a Viradouro cantou o enredo Malunguinho - O Mensageiro de Três Mundos, no qual contou a história de Malunguinho, um herói do Quilombo de Catucá.

Lore Improta - Foto: Iwi Onodera/ Brazil News