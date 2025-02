Lore Improta arrasa na escolha do look para curtir Carnaval

Em suas redes sociais, Lore Improta mostrou o look escolhido para curtir mais um dia de Carnaval em Salvador e arrasou na produção

Em suas redes sociais, Lore Improta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 16 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 28, a dançarina postou algumas fotos em que mostra o look escolhido para curtir mais um dia de Carnaval em Salvador, na Bahia.

Para aproveitar bastante a folia, Lore optou pelo conforto sem abrir mão do estilo. Ela apostou em um cropped prata repleto de franjas com shorts jeans com detalhes também em prata e um tênis branco.

Por fim, a famosa apostou nos cabelos presos e uma maquiagem repleta de brilho. "Shortinho, tênis e brilho, confortável do jeitinho que gosto para curtir muito o segundo dia de Carnaval! E com essa vista incrível que marcou tantos momentos na minha vida, é ainda mais especial! Já disse que amo meu Carnaval de Salvador hoje?", escreveu ela na legenda da publicação.

Desabafo

A dançarina Lore Improta desabafou sobre um problema de saúde em entrevista ao portal GShow divulgada na quarta-feira, 20. A influenciadora digital falou sobre as dores que sente nos pés após ser diagnosticada com Neuroma de Morton, que é um espessamento nos nervos dos dedos.

A mãe de Liz, de três anos, que se prepara para o Carnaval, precisa realizar tratamentos para conseguir sambar sem dores. Por isso, inicia um protocolo de cuidados meses antes, e ainda segue algumas restrições. "Sinto muita dor. Então influencia diretamente na quantidade de vezes que eu posso usar salto, por exemplo", detalhou ela.

Em seguida, complementou: "Gostaria de usar muito mais, ou até mesmo passar mais tempo com eles nos pés. Acabo sempre tendo que mudar para tênis ou rasteirinha. Muitas vezes preciso mudar algumas opções de look por não poder usar salto alto por muito tempo".

