Karla Klemente leva Carnaval brasileiro para o exterior: 'Vibram com nosso gingado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Karla Klemente fala sobre carreira no México e retorno ao Brasil para encarar desfile como musa da União da Ilha

Dona de uma carreira em ascensão no exterior, a atriz e dançarina Karla Klementeretornou ao Brasil pela sua grande paixão: o Carnaval. A artista vai desfilar na Sapucaí como musa da União da Ilha, mas retoma os trabalhos internacionais com o fim da folia. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comenta sobre levar o Carnaval brasileiro para o exterior: "Vibram com nosso gingado", declara.

Carnaval sem fronteiras

Dançarina experiente, Karla encontrou na arte uma forma de construir pontes entre culturas. Morando no México, a artista compartilha que a experiência no exterior foi desafiadora no início, mas logo ela percebeu o potencial de inovar ao apresentar o típico Carnaval brasileiro. "Pensei: 'Tenho que trazer o que temos de mais lindo e atual no Brasil. A partir desse momento, comecei a investir em fantasias mais modernas e luxuosas do Carnaval brasileiro, com modelos de triquinis, muitas pedrarias e penas", relembra.

Além dos visuais elaborados, Karla usou as habilidades como coreografa para levar ao México o melhor do samba: "Senti a necessidade de inovar coregraficamente, levando passos de samba e coreografias mais atuais à TV Azteca, onde dancei ao lado do apresentador Capi Perez no programa Venga la Alegría e nos desfiles que fiz por várias cidades do México", conta.

A recepção foi calorosa. Segundo Karla, o público mexicano vibra com a batucada e a energia do samba. “Eles são um povo alegre como o nosso! Quando estou lá, sinto que preciso sugar tudo da minha cultura para compartilhar com eles”, destaca.

Apesar do reconhecimento, a jornada internacional exigiu resiliência. "México é mágico, eu já morei na Alemanha e na China trabalhando como bailarina, mas no México, quando você chega, as coisas vão fluindo, ele vai te conquistando, você vai ficando e quando vê já passaram meses ou anos. É um país que ama a cultura brasileira e nos recebe com muita alegria", reflete.

De volta à Sapucaí

Apesar de amar a cultura mexicana, a musa não poderia deixar de viver a folia em sua terra natal. A volta ao Brasil se deve, principalmente, à sua participação no Carnaval como musa da União da Ilha. O enredo da escola, que homenageia Maria Baderna, bailarina italiana que quebrou padrões ao levar influências afro-brasileiras para os palcos, tocou Karla de maneira especial:

"Quando eu soube que o enredo da União da Ilha era sobre a bailarina Maria Baderna, eu me emocionei, pensei: 'As coisas não acontecem por acaso, essa história tem tudo a ver comigo'", comenta. "Como artista latina, me identifico muito com Maria Baderna porque temos que ser de certa forma revolucionárias, contemporâneas e livres para nos expôr e tratar de temas culturais importantes. Como a sociedade move o corpo sempre está contando de alguma maneira a sua própria história, coisas estão sendo ditas e manifestadas através da dança popular".

Para fazer jus à personagem que representa na avenida, Karla intensificou os treinos. "Estou treinando de cinco a seis vezes por semana com meu personal, tenho aulas de samba, ensaios de rua, técnico, shows, estudo o enredo e a música, além de montar uma coreografia especial", conta. "Até comecei a fazer modelagem de roupa para preparar os looks dos ensaios".

Dança: linguagem universal

O amor pela dança acompanha Karla desde os tempos de Domingão do Faustão, onde ganhou notoriedade. "Foi uma experiência muito gratificante. Na TV Globo, tive a oportunidade de dançar e coreografar ao lado de muitos artistas. Isso mudou minha relação com a dança, porque no teatro e em companhias de dança o processo é outro. A televisão traz um impacto visual diferente", explica.

"Quando você vai trabalhar na televisão, é outro mundo, eu amo porque um pequeno gesto já se torna algo muito maior na tela, é uma linguagem diferente, apesar de eu amar fazer teatro também. Fora a visibilidade, a sua imagem é divulgada para um número bem maior de pessoas através dos programas de auditórios".

A artista também reflete sobre o legado de Faustãopara a dança na TV. "Ele deu destaque a vários quadros de dança e musicais que o público adorava assistir. Não sei se a dança é valorizada da mesma forma hoje, mas ele foi uma referência para os apresentadores que vieram depois", observa.

Depois do Carnaval?

Com o fim da folia, Karla pretende retomar seus trabalhos no exterior. "O sonho sempre foi conciliar o trabalho no Brasil e no mundo, acho que o caminho é esse. Estou aberta a novos desafios e oportunidades por aqui também", afirma.

Mesmo com projetos internacionais, a artista mantém o Brasil no coração — e na dança. “O Carnaval é uma paixão mundial. Poder representar minha cultura na Sapucaí e depois levar essa energia para outros países é algo que me realiza por completo”, conclui.

Leia também: Filho de Faustão revela se apresentador possui planos de retornar à TV