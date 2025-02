Ivete Sangalo mostra como se prepara para o Carnaval com exercícios; veja

Dedicada e focada, Ivete Sangalo mostra os exercícios que faz na academia para encarar o palco durante horas no Carnaval

A cantora Ivete Sangalo mostrou como se prepara para o Carnaval. Faltando poucos dias para a folia, a artista postou em um sua rede social nesta quarta-feira, 26, um vídeo exibindo os exercícios que faz para preparar seu condicionamento físico.

Na academia, a baiana anda na esteira na companhia de uma profissional para preparar sua voz e respiração. Além da sessão de fono adaptada, a famosa ainda faz agachamento com peso e com pulo para simular sua performance no palco. Até luta acaba fazendo parte do processo para ela ficar mais preparada em suas apresentações.

"Só vem ni mim, Carnaval!", disse Ivete Sangalo, mostrando-se muito preparada para a festa. Nos comentários, os internautas vibraram com a dedicação da cantora. "Mamãe vai chegar daquele jeito", falaram. "Minha atleta favorita", falaram.

Confira a preparação de Ivete Sangalo para o Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Filhas de Ivete Sangalo têm festão com tema duplo e loja de lembranças

As filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Helena e Marina, completaram sete anos e ganharam um grande evento para a data. Na rede social, a organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, mostrou detalhes da celebração com decoração feita em dois temas.

Apesar de bem diferentes, os personagens, Sonic e Lilo Stitch, foram colocados no mesmo espaço de forma harmoniosa. Para isso, a decoração foi feita em cores parecidas, mas cada uma inspirada em cada desenho escolhido por cada menina.

Marina optou pela animação da Disney e Helena escolheu Sonic. Além de personagens imensos, bolos e doces também fizeram parte dos cenários. Outro ponto que chamou a atenção na festa, que aconteceu em Salvador, na Bahia, foram as lembrancinhas.

No aniversário das filhas de Ivete Sangalo, as pessoas puderam levar desde chocolates, balinhas, bolinhos, joguinhos, velas, chinelos, bolsinhas, tela de pintura e até gloss feito na hora. Veja todos os detalhes aqui!