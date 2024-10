Flavia Alessandra estreia como musa da Salgueiro no Carnaval 2025: ‘Libertador’

Com 50 anos, Flavia Alessandra desafia o etarismo e comemora sua estreia na avenida como musa da Salgueiro no Carnaval de 2025

Nesta terça-feira, 29, Flavia Alessandra compartilhou uma grande novidade em sua carreira: ela está prestes a fazer sua estreia na avenida como musa da Salgueiro no Rio de Janeiro. Anunciada como destaque no Carnaval de 2025, a artista descreve a experiência como ‘libertadora’ ao desafiar o etarismo e celebrar sua melhor fase aos 50 anos.

Natural da Tijuca, Flavia nunca havia desfilado na avenida, mas sempre acompanhou de perto as festividades do Carnaval. Recentemente, ela revelou o desejo de fazer sua estreia. Atenta à sua trajetória, a Acadêmicos do Salgueiro a convidou para ser musa e anunciou sua chegada a uma das mais tradicionais escolas de samba da Cidade Maravilhosa.

Em conversa com o carnavalesco Jorge Silveira, que desenvolveu o tema de 2025, ‘Salgueiro de Corpo Fechado’, a esposa de Otaviano Costa celebrou: “Acabo de completar 50 anos e vou estrear na avenida. Isso é muito desafiador, significativo e libertador. Quero que sirva de exemplo pra mulher de 50, 60”, a artista revelou que quer desafiar o preconceito etário.

“Quero que elas saibam que podem tudo e que sim, o melhor momento da vida pode ser agora”, disse a famosa, que está realizada com o convite: “Estou honrada por estrear na Sapucaí com a Salgueiro, uma escola que eu sempre admirei, tijucana, do bairro onde eu nasci e cresci. O enredo deste ano é muito bonito e eu estou radiante!”, disse.

“Vou dar o meu máximo para que esse desfile seja honroso, tal como a escola e esse tema corajoso e necessário. A Salgueiro, mais uma vez, vai inovar e trazer para avenida um espetáculo maravilhoso. É uma honra fazer parte disso. Que seja o primeiro de muitos”, Flavia prometeu e deu um spoiler de sua estreia ao compartilhar um ensaio ousado na web:

