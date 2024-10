Ferrugem é atração confirmada no Carnaval de São Paulo: 'Vai ser inesquecível!'

Um dos maiores nomes do pagode, Ferrugem fará show no Sambódromo do Anhembi, no Carnaval 2025, conforme apurado com exclusividade pela CARAS Brasil

Faltam apenas quatro meses para o Carnaval de 2025, e as expectativas dos brasileiros e turistas para a maior festa popular do mundo são as melhores. A CARAS Brasil apurou que, em São Paulo, Ferrugem (36) está confirmado para um show histórico no Camarote Bar Brahma (CBB), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no dia 28 de fevereiro.

Intérprete de hits como Me Bloqueia, Pra Você Acreditar, Sinto Sua Falta, Apaguei Pra Todos e Interessante, o artista promete uma apresentação que vai contemplar todas as suas eras no gênero musical que é a cara do Brasil.

"Carnaval tem tudo a ver com gente junta, festa e alegria, e isso é a cara do pagode! Tô animado demais para fazer parte dessa festa e levar um setlist só com as melhores para a galera. A energia do Carnaval já é boa e com pagode vai ficar ainda melhor. Vai ser inesquecível!", declara Ferrugem.

A festa carnavalesca na maior cidade do Brasil ainda vai contar com IZA (34) no mesmo dia, conforme já noticiado pela CARAS Brasil. Será a primeira vez dela no Carnaval de SP após dar à luz Nala (0), sua primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima (30), no último dia 13 de outubro.

Em 2025, o tema da folia será "Faça florescer o Carnaval", um convite aos foliões para o conceito de linguagem floral na capital. Ferrugem e Iza entrarão no clima darão todo o toque especial na festa que promete agitar São Paulo.

“A edição de 2025 vai ser muito especial e ter o Ferrugem mais uma vez em nosso palco vai tornar a primeira noite dessa edição histórica ainda mais grandiosa. Vai ser um ano de muitas novidades para todos os foliões que amam festejar no maior camarote carnavalesco de São Paulo”, celebra Cairê Aoas, empresário e sócio da Diverti.

