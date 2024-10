IZA é atração confirmada no Carnaval de São Paulo e promete agitar os foliões

A CARAS Brasil soube, com exclusividade, que IZA vai se apresentar no Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, no Carnaval 2025

IZA (34) é nome confirmado na 25ª edição do Camarote Bar Brahma (CBB), que vai agitar o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no Carnaval 2025. A mãe de Nala, que nasceu em 13 de outubro, vai se apresentar no dia 28 de fevereiro.

Considerada uma das maiores cantoras da atualidade no Brasil, IZA - que se apresentará pela primeira vez no palco do evento - levará para os foliões os grandes sucessos de sua carreira, com músicas que reforçam o empoderamento feminino e a cultura afro-brasileira, como Dona de Mim, Pesadão, Meu Talismã, Brisa, Ginga e Fé, além de muitos outros hits já aguardados pelo público.

Para a edição de 2025, o CBB promete um evento ainda mais especial para celebrar seu um quarto de século, com um conjunto de experiências para esquentar o coração do público. “Ter a Iza pela primeira vez no palco do CBB vai tornar essa edição ainda mais histórica. Com todo poder e personalidade que ela traz, tenho certeza que isso fará com que a festa seja ainda mais especial e grandiosa. Temos um line-up completo para a primeira noite de evento e tenho certeza que vai ser incrível para todos os foliões que amam festejar no maior camarote carnavalesco de São Paulo”, celebra Cairê Aoas, empresário e sócio da Diverti, produtora do evento.

“Os foliões ainda terão muitas novidades para essa edição e podem esperar um line-up de peso e especial para celebrar essas 25 edições do Camarote Bar Brahma de São Paulo”, completa ele, acrescentando que além da cantora Iza, estão confirmados os cantores Alexandre Pires (48), com o projeto Baile do Nêgo Véio, no dia 28 de fevereiro, Jorge Aragão (75), Mumuzinho (40) e Xande de Pilares (54), no dia 1º de março.

