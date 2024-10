Fabio Assunção tranca faculdade para fazer Garota do Momento e promete: ‘A novela vai pegar’

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, ator revela expectativa para a estreia de Garota do Momento e fala sobre personagem

Fabio Assunção (53) é Juliano Alencar em Garota do Momento, a nova novela das seis que estreia nesta segunda-feira, 4, substituindo No Racho Fundo. Após uma rápida participação no capítulo de estreia de Mania de Você, na Globo, o ator retorna às telinhas para um papel completo que promete agitar a aposta da autora Alessandra Poggi.

Em entrevista coletiva na festa de lançamento da trama, nos Estúdios Globo, com participação da CARAS Brasil, o consagrado artista conta que precisou trancar a faculdade de Ciências Sociais para se dedicar aos projetos na atuação. Além das novelas, ele esteve em cartaz com a peça Férias ao lado de Drica Moraes (55).

"Fazer uma novela com essa beleza, com essa limpeza e com essa defesa me traz paz. Eu acho que vai pegar muito", aposta o ator, que adianta característica da personagem de Maristela, sua mãe na novela interpretada por Lilia Cabral (67): "É uma manipuladora."

Virada de personagem

A história se passa na década de 50. No entanto, ainda na década de 40, Maristela se opõe ao casamento de Juliano com Clarice (Carol Castro) ao descobrir que a quase nora é mãe de uma menina, Beatriz (Duda Santos), fruto de um relacionamento anterior. A partir daí, a história dos personagens ganham novos e emocionantes contornos.

"Ele cai nessa falha dramática, logo de início tem um incidente e ele é obrigado a tomar decisões, e toma. Anos depois não tem como voltar atrás, ele vive de alguma maneira com o peito de mentiras. Isso é muito assombroso para ele. Ele estava preso nisso. Tem essa culpa", conta.

Para focar no personagem central de Garota do Momento, Fabio Assunção conta que pausou a faculdade. Ele elogia os colegas de classe e revela um dos motivos por trás da sua escolha pelo curso de Ciências Sociais.

"Eu tranquei agora, mas vou voltar. Os trabalhos em grupo são difíceis, mas com os colegas a gente se entende. Lá na faculdade é um ambiente totalmente diversificado, todos os colegas são maravilhosos, é uma união de pessoas que precisam se unir. Ciências Sociais é um curso que tem procura, acho que também estou buscando entender um pouco da sociedade que a gente vive", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE FABIO ASSUNÇÃO:

