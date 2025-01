Ex-BBB desbanca famosas e tem look escolhido como o melhor dos ensaios do Carnaval; saiba quem

De acordo com os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, uma ex-participante do BBB teve o melhor look dos ensaios para o Carnaval 2025

O Carnaval 2025 está cada vez mais próximo e, com isso, celebridades como Paolla Oliveira(42) e Thelma Assis(40) já vêm se preparando com ensaios. As famosas se empenharam nos figurinos do último final de semana, porém, uma ex-participante do BBB conquistou o gosto do público e foi escolhida como dona do melhor look. Saiba a seguir quem é!

A CARAS Brasil reuniu 12 personalidades que mostraram os ensaios para o Carnaval 2025 no último final de semana para competirem pelo melhor look. De acordo com os leitores, a dona do primeiro lugar é Alane Dias(25), ex-participante do BBB 24 , que conquistou 87,68% dos votos.

O pódio segue com a atriz e modelo Erika Januza(38) em segundo lugar, após ter recebido 6,4% dos votos dos leitores. Por fim, está a musa Paolla Oliveira, que teve 4,19% das escolhas dos leitores, com seu look repleto de brilho.

No domingo, 26, Alane, dona do melhor figurino, contou com exclusividade à CARAS Brasil que seu look para o ensaio foi assinado por sua mãe. "Todos os itens remetem a diferentes personalidades do Pará, e poder levar isso para o Carnaval é muito gratificante", afirmou.

