Sabrina Sato ostenta beleza impecável ao se fantasiar de vampira na Vila Isabel

Rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel, Sabrina Sato apostou em fantasia inspirada em vampira

A apresentadora Sabrina Sato surgiu deslumbrante no desfile da escola de samba Vila Isabel na madrugada desta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. A estrela cruzou a Marquês de Sapucaí com uma fantasia inspirada em uma vampira e ostentou sua boa forma.

Sabrina usou uma fantasia toda vermelha com muito brilho e até colocou próteses de dente de vampiro na boca.

Neste ano, a agremiação desfile o enredo ‘Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Aparece’. "Nossa escola vai mostrar as assombrações que habitam nosso imaginário popular, desde a infância até a vida adulta. É algo que vai conectar a gente com nossas memórias e nossos medos. Venho representando a Rainha VampVila, que carrega o sangue que é fonte de energia e vitalidade para a bateria 'suingada de vampiros'. Vamos saciar a sede de alegria na Sapucaí!", disse ela.

E completou: "A Vila Isabel já tá pronta pra arrasar na avenida! Vai ser um desfile lindo a gente vai fazer alegria e assombração ao mesmo tempo! Eu quero que as pessoas se divirtam, eu quero que as pessoas se emocionem, eu quero que as pessoas voltem a ser crianças, eu quero que as pessoas se assombrem também, relembrem dos medos bobos também!".

Sabrina Sato na Gaviões da Fiel

A apresentadora Sabrina Sato exibiu sua beleza deslumbrante ao desfilar como rainha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel no carnaval de São Paulo. Na madrugada deste domingo, 2, ela cruzou o Sambódromo do Anhembi com a fantasia de ‘Rainha de Todos os Ritmos’.

O look dourado e sensual foi criado pelo estilista Henrique Filho, com styling de Pedro Sales e beleza assinada por Krisna Carvalho. O modelito deixou à mostra o corpo magérrimo da estrela e destacou sua alegria na hora da folia.

“Esse ano venho representando a Rainha de Todos os Ritmos’, em conexão com a nossa bateria, que vem como grandes guardiões do som, fazendo o coração dos Gaviões pulsar. É sempre uma honra e uma emoção indescritível estar à frente da bateria Ritmão, representando minha Gaviões da Fiel!”, disse Sabrina Sato.

Em 2025, o enredo da Gaviões da Fiel foi "Irin Ajó Emi Ojisé", abordando a tradição das máscaras nos rituais do continente africano.