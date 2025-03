Filha de Ferrugem passa por cirurgia e os pais revelam o motivo

Ferrugem e a esposa, Thaís Vasconcellos, mostram fotos da filha no hospital após cirurgia e revelam o que aconteceu com a menina de 7 anos

O cantor Ferrugem e a esposa, Thaís Vasconcellos, revelaram que a filha Sofia, de 7 anos, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 24. A menina passou o dia no hospital para realizar procedimentos na região do nariz e da garganta.

A garotinha precisou operar para remover as amígdalas e a adenoide. Ela foi internada na manhã desta segunda-feira, realizou o procedimento com sucesso e recebeu alta hospitalar no final do dia.

"A Soso veio hoje para fazer dois procedimentos cirúrgicos. Ela tirou a adenóide, uma carninha nas narinas que estava obstruindo muito a respiração dela, e amígdala também, bem grande por sinal. Deu tudo certo. A cirurgia foi de manhã cedo”, disse ele.

Por sua vez, Thaís tranquilizou os fãs e celebrou o sucesso do procedimento. “Como eu te amo! Cirurgia um sucesso, deu tudo certo. Obrigada meu Deus”, afirmou ela, que mostrou fotos da internação da filha.

Ferrugem e Thaís são pais de Sofia, de sete anos, e Aurora, de cinco. O cantor também é pai de Júlia, de 13 anos, de seu relacionamento com Juliana Barbosa, que morreu em 2015. Em recente entrevista à CARAS Digital, o famoso revelou que pretende dar um "casamento dos sonhos" para a amada. "Nossos próximos planos serão no casamento. Quero dar para a Thais um casamento dos sonhos, do jeito que ela sempre sonhou. Usar esse momento para celebrarmos a nossa união e tudo que já conquistamos", revelou ele, contando que os dois não pretendem aumentar a família.

Veja as fotos da filha de Ferrugem no hospital:

