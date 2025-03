BBB 25: Briga? Clima fica tenso entre Aline e Vinicius

Aline e Vinicius discutem ao se estranharem durante conversa na área externa do BBB 25, da Globo. Entenda o que aconteceu

Nesta segunda-feira, 24, o clima ficou tenso entre Aline e Vinicius no BBB 25, da Globo. Os dois entraram no jogo como uma dupla, mas se estranharam em uma conversa.

Tudo começou quando Aline disse que sente que Vinicius não a ouve. "Você se incomoda com minha opinião. Todo mundo fala as coisas pra você, você fica de boa, eu falo e você reage assim. Vira uma discussão porque tô dando uma opinião", disse ela. E ele perguntou: "Tô discutindo com você?".

Em resposta, ela disse: "Eu estava começando a falar, você interrompeu. Todo mundo aqui você ouve. Eu, você corta. Eu, você discute". Ele tentou encerrar a conversa. "Tá bom, Aline, tá bom", disse ele, deixando o clima tenso no ar.

Vale lembrar que Aline está no paredão contra Diego e Maike. Um dos três será eliminado no décimo paredão da temporada.

Aline discute com Eva

Aline e Eva discutiram na casa do BBB 25 na noite de sexta-feira, 21, enquanto aguardavam a festa começar. A troca de farpas entre as sisters começou após Vinícius explicar apara a fisioterapeuta e Renata o significado do termo 'pomba suja', que ele usou durante uma discussão no Sincerão da última segunda-feira, 17.

"Aline, ninguém vai calar minha boca aqui, não, vou questionar quem eu quiser", disse Eva, que antes perguntou para o baiano sobre o termo após a amiga entregar as pulseiras Na Mira do Líder.

A policial militar, então, recordou que Renata mandou ela calar a boca durante o programa ao vivo e ainda apontou o comportamento da colega de confinamento. "Sabe por que agora vocês estão questionando? Porque depois da lapada que Tadeu deu... Você está acordando agora. Tadeu lhe falou que 'você acordou no segundo ato'", disparou a baiana.

Eva rebateu a sister: "E tu está tão incomodada se eu acordei agora? Vou continuar incomodando. Eu não sabia que planta incomodava tanto", avisou a fisioterapeuta. "Ela está querendo o protagonismo que ela não teve o jogo inteiro", falou Aline.

