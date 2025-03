Rafaella Justus celebra aniversário do irmão com declaração carinhosa

Rafaella Justus usou as redes sociais para homenagear o irmão, Ricardo Justus, em seu aniversário de 42 anos: "Privilégio ter crescido ao seu lado"

Nesta segunda-feira, 24, Rafaella Justus usou as redes sociais para celebrar o aniversário do irmão , Ricardo Justus, que completou 42 anos. Ricardo é filho de Roberto Justus com Sacha Chryzman, com quem também teve Fabiana Justus.

"Hoje é o dia do meu irmão, que privilégio é ter crescido ao seu lado. Você merece o melhor da vida: SAÚDE, paz, amor, alegrias e muito sucesso. Te admiro muito, e essas duas fotos representam bem esse sentimento. Conte comigo pra sempre. Que a vida continue nos mantendo cada vez mais unidos. Te amo!", escreveu ela na legenda da publicação, em que reuniu fotos com Ricardo.

Ricardo Justus, primogênito de Roberto Justus, é cofundador e CEO de um estúdio de games e storytelling com sedes em São Paulo e Los Angeles. Casado com a atriz Francieli Fischer, ele é pai de Arthur, de 6 anos, e Stella, de 3.

Além de Rafa, de 15 anos, Ricardo e Fabiana, de 38, o empresário Roberto Justus também é pai de Luiza Justus, de 31 anos, fruto de seu casamento com Gisela Prochaska, e de Vicky, de 4 anos, da relação com a atual esposa, Ana Paula Sibert.

Rafa Justus celebra aniversário do irmão, Ricardo Justus. Foto: Reprodução/Instagram

Gerações

Rafaella Justus encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 21, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro especial em família. A adolescente contou que participou de uma campanha de Dia das Mães ao lado da avó, Helô Pinheiro, e da mãe, Ticiane Pinheiro.

Em seu perfil oficial, Rafa publicou uma foto nos bastidores do trabalho ao lado das duas familiares. Esbanjando beleza e elegância, o trio não poupou sorrisos ao posar para a câmera.

"3 gerações de muito amor", declarou Rafaella Justus na legenda da imagem. Confira a foto!

