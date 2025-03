Sabrina Sato aposta na brasilidade em look para o carnaval do Rio de Janeiro

Sabrina Sato surge impecável com looks em tons de verde e amarelo para celebrar o carnaval e também a indicação de Fernanda Torres ao Oscar

A apresentadora Sabrina Sato caprichou na escolha de sua fantasia para prestigiar os desfiles do carnaval no Rio de Janeiro na noite de domingo, 2. A estrela surgiu na Marquês de Sapucaí com um modelito inspirado na brasilidade na noite em que o país está com um olho na folia e outro no Oscar 2025, já que o filme Ainda Estou Aqui concorre em 3 categorias.

A fantasia dela foi pensada para ter um ar de movimento e também as cores do Brasil para homenagear Fernanda Torres, que concorre como Melhor Atriz no Oscar 2025. O figurino ainda destacou a silhueta impecável de Sabrina e com cores vibrantes.

“Indo curtir o meu primeiro dia de carnaval no Rio, com o coração e a torcida para o Brasil nesse noite histórica! De todas as formas, já vencemos!”, disse ela.

Sabrina Sato - Foto: @fernando_tomaz

Foto: @fernando_tomaz

Styling: @pedrosales1

Look: @studio_velocity para @camaroten1

Beleza: @willvieirabeauty

Unhas: @robertamunis

Cenografia: @jeanlabanca

Produção: @sato_rahal

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

O look de Sabrina Sato no carnaval de São Paulo

A apresentadora Sabrina Sato já está pronta para curtir sua primeira noite de carnaval em 2025. Neste sábado, 1º, ela marcou presença no Sambódromo do Anhembi e seu primeiro look teve inspiração futurista.

A musa escolheu um modelito com correntes, corações de metal e um sobretudo rosa com transparência e plumas. O modelito deixou à mostra a beleza deslumbrante dela e o visual ficou completou com óculos futuristas da Laquan Smith e peruca platinada.

A estrela usou o look para marcar presença em um camarote em São Paulo. Horas depois, ela cruzará a avenida do samba como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, que será a quarta escola a desfilar neste sábado.