Nicolas Prattes se despede de Mania de Você após morte de Rudá

O ator Nicolas Prattes fez um agradecimento ao elenco e toda equipe de 'Mania de Você' ao se despedir de seu personagem, Rudá

A trajetória de Rudá chegou oficialmente ao fim em 'Mania de Você', da TV Globo. No capítulo de quinta-feira, 27, o personagem de Nicolas Prattes foi assassinado por Molina (Rodrigo Lombardi) enquanto aguardava por Viola (Gabz) em uma praia.

Momentos após a cena ir ao ar, o ator compartilhou um texto de despedida à novela e ao mocinho. Por meio das redes sociais, Nicolas publicou um clique nos bastidores da gravação da morte de Rudá e agradeceu o companheirismo de toda a equipe e elenco da trama.

"Todos os envolvidos nessa novela são guerreiros. Todos que fazem novela, são. Essa, talvez tenha sido aquela em que vi todos os envolvidos em todos os setores, mais empenhados em dar o seu melhor. Apaixonados, vocacionados, inteligentes e sensíveis. Cada pessoa deu o seu melhor, isso forma caráter. Rudá entrou na minha vida de supetão, fui o último a entrar nessa locomotiva, encontrei um elenco e uma equipe cheios de vontade de fazer acontecer", iniciou o artista na legenda.

"Ninguém faz novela como a gente, fazemos disso boa parte da nossa vida e temos orgulho demais da conta. Agradeço cada um que me olhou no olho e se abriu, trocou, riu, chorou e se doou. Esse é o nosso ofício. Fomos a companhia de muita gente, na sala de casa, no ponto de ônibus, no leito do hospital e em tantos outros lugares", continuou ele.

Por fim, Nicolas Prattes fez um agradecimento especial ao personagem: "Rudá, você agora não é mais meu, é livre! É do imaginário de cada um, enquanto tive você, fui muito feliz, muito mesmo. Obrigado por me fazer mais forte e mais sensível. Obrigado aos meus colegas e ao público. Nos vemos já", concluiu o famoso.

Nos comentários da postagem, Sabrina Sato, esposa do ator, deixou uma mensagem especial ao companheiro: "Parabéns meu amor! Tenho tanto orgulho do seu comprometimento, entrega e talento. Te admiro cada dia mais! Vc ama o que vc faz, se entrega de verdade. Te amo muito!", declarou a apresentadora.

Nicolas Prattes ganha presente da equipe de Mania de Você

O ator Nicolas Prattes já está de férias após encerrar suas gravações da novela Mania de Você, da Globo. Ele saiu da novela antes do término da trama porque seu personagem, Rudá, vai morrer. Depois de gravar as cenas finais de Rudá, o artista ganhou um presente especial da equipe da novela.

Nos stories, ele mostrou que recebeu um vaso de orquídea com um cartão da equipe da trama. A mensagem dizia: "Nicolas, isso não é um adeus, só um até breve porque nós temos Mania de Você. Muito obrigado por tudo nessa nossa jornada. Voa alto e nos vemos em breve. Sucesso!".

Por sua vez, ele agradeceu pelo trabalho na novela das 9. "Cheguei em casa, primeiro dia de férias. Isso é para agradecer todas as bênçãos, tudo que tem acontecido, toda felicidade, só agradecer", declarou; confira o registro!

