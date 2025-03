Alerta médico sobre diagnóstico do rei Charles III: 'Intensifica com o tempo'

O rei Charles III passou por um procedimento cirúrgico em fevereiro do ano passado após diagnóstico

O rei Charles III deixou o mundo em estado de preocupação em fevereiro de 2024 após o Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca do Reino Unido, revelar que ele está com câncer. Ele foi diagnosticado com uma hipertrofia benigna da próstata, uma doença comum entre homens acima dos 50 anos.

O diagnóstico surgiu após um procedimento separado para tratar o aumento da próstata. O comarca seguiu em tratamento silencioso após o diagnóstico e foi submetido a uma cirurgia importante em janeiro do mesmo ano.

Para entender o diagnóstico do rei Charlles, CARAS Brasil entrevista o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, médico Urologista dos principais hospitais de São Paulo. O especialista explica que o tratamento cirúrgico para hiperplasia prostática benigna (HPB) é um procedimento comum e normalmente indicado para aliviar os incômodos sintomas urinários.

"A hiperplasia prostática benigna é, essencialmente, um aumento não canceroso da próstata. Os mecanismos que provocam essa condição estão ligados às alterações hormonais que acompanham o envelhecimento, especialmente a ação do hormônio di-hidrotestosterona (DHT), que estimula o seu crescimento. Embora fatores como a obesidade, sedentarismo e alterações metabólicas também possam influenciar, o quadro se desenvolve, predominantemente, como parte do envelhecimento", diz.

Campos chama a atenção para a importância de identificar os sintomas da doença e tratá-la antes de maiores complicações. Segundo ele, os sinais são graduais e normalmente estão ligados com o aumento da frequência urinária.

"Pacientes costumam relatar sintomas como a dificuldade para iniciar a micção, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e a necessidade de urinar várias vezes durante a noite. Esses sintomas, que se intensificam com o tempo, momento em que o urologista avalia a necessidade de tratamento", afirma.

O impacto na qualidade de vida do paciente, como o rei Charlles III foi no ano passado, pode interferir no tipo de tratamento do problema de saúde, também conhecido como hiperplasia benigna da próstata (PHB). Terapias medicamentosas e procedimentos cirúrgicos são os principais. O Palácio de Buckingham não emitiu um novo comunicado recente sobre o integrante da Família Real.