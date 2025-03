Irmã de Neymar Jr surge em clima de romance com o namorado, Gabigol

Gabigol abre álbum de fotos nas redes sociais e surpreende ao compartilhar momentos de romance durante viagem com Rafaella Santos

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos surgiu em clima de romance com seu namorado, o jogador de futebol Gabigol. Nesta segunda-feira, 24, ele abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar vários momentos que viveu nos últimos meses. No meio das imagens, ele exibiu a amada.

Nas fotos juntos, Gabigol e Rafaella apareceram felizes e em clima de romance durante a viagem que fizeram juntos para o Japão.

Vale lembrar que o namoro deles começou em 2017, mas teve idas e vindas. A última reconciliação aconteceu no final de 2024, quando eles voltaram a ser vistos juntos. Hoje em dia, eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes, incluindo raras aparições juntos nas redes sociais.

Rafaella Santos compra série de presentes para a sobrinha, Helena

Em janeiro deste ano, Rafaella Santos presenteou a sobrinha Helena com diversas peças especiais. Fruto da relação do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê, que completou 7 meses há poucos dias, ganhou mais de 40 peças para compor seu guarda-roupa. As informações são da revista Quem.

Dentre as compras que Rafaella deu para a pequena, tiveram vestidos coloridos com 100% de algodão na composição, além de alguns sapatinhos e acessórios. Além de Helena, a influenciadora também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, filho de Neymar com Carol Dantas, e de Mavie, de um ano, da atual relação do atleta com Bruna Biancardi, que está grávida de mais uma menina.

