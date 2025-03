Namorada de Belo rompe o silêncio sobre reencontro dele com Gracyanne Barbosa

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi se pronuncia após ver o cantor com Gracyanne Barbosa na TV: ‘Respeita a história’

Namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi se pronunciou sobre o reencontro do artista com a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, na TV. Os dois se encontraram no palco do Domingão com Huck, da Globo, e o momento deu o que falar na web, inclusive com pedidos dos fãs para que eles reatem o relacionamento. Porém, a atual dele não se abalou.

Em um comunicado enviado pela assessoria de imprensa dela, Rayane informou que está tranquila sobre o reencontro de Belo com a ex. “Ela super entende e respeita a história que eles viveram juntos”, disse a equipe dela.

Por sua vez, a musa compartilhou a mensagem: “Isso não me incomoda nem um pouco. Pelo contrário, acredito que ciclos que se encerram de forma respeitosa mostram a maturidade das pessoas envolvidas”.

Quem é a nova namorada de Belo?

A nova namorada de Belo apareceu durante o navio temático do cantor. Apontada como a nova companheira do artista, Rayane Figliuzzi, de 27 anos, surgiu com ele no cruzeiro e recebeu tratamento vip.

Conforme informações divulgadas pelo colunista do UOL, Lucas Pasin, que está no navio, a moça chegou de helicóptero e se hospedou na cabine mais cara do cruzeiro. A eleita do famoso ainda estaria sendo chamada de "primeira-dama".

Em sua rede social, Rayane postou fotos tiradas na varanda da cabine e colocou a localização de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. "Day 1", escreveu e marcou o perfil de Belo em Alto Mar. Em sua biografia, a moça se diz empresária, atriz modelo e mãe de um menino chamado Zion, de 3 anos.

É bom lembrar que Belo não assumiu algum relacionamento desde o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, anunciado em abril deste ano. Nas últimas semanas, com a estreia de seu documentário no Globoplay, a separação voltou a ser assunto, principalmente após a musa fitness apontar o verdadeiro motivo do término.