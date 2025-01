Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam no interior de São Paulo

É oficial! Sabrina Sato e Nicolas Prattes já se casaram em cerimônia intimista no interior de São Paulo. Saiba os detalhes

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes já estão casados. Os dois disseram o tão esperado ‘sim’ em uma cerimônia religiosa no interior de São Paulo.

De acordo com o colunista Leo Dias, a cerimônia aconteceu na capela de uma fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O local discreto fica a mais de 100 km da capital paulista e é cercado pela natureza.

Os dois trocaram as alianças em uma cerimônia tradicional, com a presença de convidados e celebração feita por um padre.

Por enquanto, o casal apaixonado não se pronunciou sobre o casamento publicamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Relembre o romance deles

Sabrina e Nicolas estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram vistos curtindo uma piscina juntos. Na época do Carnaval, eles curtiram o sambódromo da Sapucaí juntos, mas ainda negavam o namoro e diziam que eram apenas amigos.

Pouco tempo depois, eles fizeram a primeira viagem juntos e assumiram o namoro publicamente. Eles apareceram em clima de romance enquanto curtiam os dias de descanso na Costa Rica no início de março de 2024.

Desde então, Sabrina e Nicolas esbanjam romantismo por onde passam. Ele nutre uma boa relação com a filha dela, Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle, e os dois já fizeram algumas viagens juntos.

Em junho, eles celebraram o primeiro dia dos namorados juntos e trocaram declarações nas redes sociais. Inclusive, Nicolas fez o pedido de namoro oficial. "Hoje é nosso primeiro Dia dos Namorados e estou aqui pensando em tudo que já vivemos em tão pouco tempo… Das viagens, dos encontros em poucas horas, dos planos que deram certo, dos que não deram também e da forma como encaramos tudo isso. Da surpresa que você preparou para me pedir em namoro, com jantar romântico só pra nós dois em uma praia paradisíaca com o pôr do sol na Costa Rica. E eu me perguntando: 'ué, mas a gente já não estava namorando? Eu te amo, Nicolas. E estou aqui na sua torcida sempre. Você me faz muito bem e espero estar te fazendo tão bem quanto. Porque a nossa história, apesar de já ter passado por um turbilhão de emoções e sentimentos, só tá começando", disse ela.

Além disso, a intimidade do casal já foi revelada publicamente. Em entrevista no programa Sobre Nós Dois, do GNT, Nicolas contou que eles têm relações sexuais 50 vezes por semana. “Considerando que a gente se vê sete dias na semana… Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada”, disse ele.

Em setembro de 2024, Nicolas Prattes anunciou que ficou noivo de Sabrina Sato. Durante o programa Domingão com Huck, ele ganhou um depoimento da amada e agradeceu. “É a parceira da minha vida. Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria. E ela é a pessoa que é pra cima, e ela coloca a gente pra cima junto”, contou ele. Então, ele disse: “Agora, noiva”.

Pouco depois, os dois anunciaram que esperavam o primeiro filho juntos, mas a gestação não seguiu adiante. No início de novembro de 2024, Sato sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê de 11 semanas de gestação.

Leia também:Duda Nagle revela como contou à filha sobre o divórcio com Sabrina Sato: ‘Erro’