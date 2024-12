Jair Oliveira revela rotina com Tania Khalill nos EUA: ‘É bom ter segurança’

Jair Oliveira e Tânia Khalill conversam com a CARAS EUA sobre rotina nos EUA e novos projetos

Há sete anos, Jair Oliveira (49) e Tania Khalill (47) embarcaram na jornada mais desafiadora e emocionante de suas vidas: se mudaram com as filhas, Isabela (17) e Laura (13), para os Estados Unidos. A princípio seriam apenas alguns meses, mas a família acabou se adaptando à cultura, ao estilo de vida do país e, o mais importante, viram os laços se estreitarem diante da nova rotina. Acabou que decidiram ficar!

“No Brasil, ficávamos muito tempo fora de casa e acabávamos delegando algumas funções, especialmente, as relacionadas ao funcionamento da casa, para liberar espaço para outras demandas. Aqui é diferente, as rotinas são todas coordenadas com a rotina doméstica”, diz o músico.

Práticas do cotidiano, como levar na escola, cuidar da limpeza e preparar a comida fizeram o quarteto se aproximar ainda mais. “A gente começa a cuidar do que tem com mais amor e carinho, a gente terceiriza menos as coisas e isso nos aproxima”, completa a atriz.

Como tudo na vida, estar longe da terra natal tem suas vantagens e desvantagens, mas na balança do casal o saldo tem sido positivo. “É bom ter segurança, colocar os filhos na escola pública e saber que terão um bom ensino, conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. Quando estamos fora do nosso país, existe um elo de apoio muito bonito, você cria amigos que viram família”, compara Tania. “O desafio maior é a saudade do Brasil, que a gente mata com visitas frequentes. Tem sido um grande aprendizado”, frisa Jair.

Por falar em Brasil, voltar a morar em terras verdes e amarelas segue uma incógnita para eles. “A Isabella está se decidindo em relação à faculdade, então, nesse momento, não faria sentido sairmos daqui. Mas a gente não tem a rigidez de falar não, porque não temos controle de tudo”, avalia o músico.

Já quando o assunto é a arte, não tem distância que atrapalhe o casal e a dupla segue a todo vapor. A dois, eles preparam um novo álbum do projeto Grandes Pequeninos e ainda pilotam o videocast Programão de Casal. Já Tania, que não deixa a atuação de lado e ainda faz trabalhos pontuais, também se dedica ao projeto No Palco da Vida, no qual une arte e sua formação em Psicologia.

“É voltado para mulheres que desejam trazer uma presentificação da vida, trazer esse espaço onde se é protagonista da prória vida através de técnicas teatrais”, diz ela. Enquanto isso, Jair segue firme e forte à frente da produtora S de Samba.

Em meio aos trabalhos, a família é a grande prioridade! “A gente evolui quando se preserva esse sentimento de união. Não é um mar de rosas, mas se conectar com os desafios e aprendermos com eles nos traz satisfação e alegrias. Isso é uma coisa positiva”, resumiu Jair.

