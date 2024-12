Monica Paixão transforma resort ícone da serra do Rio de Janeiro

Após dificuldades financeiras, hotel se torna sustentável e voltado à inovação ao realizar reforma profunda em sua estruturação

A revitalização do Le Canton, renomado resort na serra do Rio de Janeiro, começou em 2015, quando a nova gestão, liderada pela CEO Monica Paixão, assumiu o comando com um grande desafio: transformar o hotel em um empreendimento sustentável e voltado à inovação. À época, o hotel enfrentava dificuldades financeiras, com alto custo de comissões e processos ineficientes que exigiam uma reformulação profunda para garantir o crescimento.

A estratégia inicial focou na reestruturação das áreas de reservas e grupos, visando diminuir a dependência de intermediários e impulsionar as vendas diretas. Dados foram padronizados e organizados, o que permitiu uma visão clara para tomar decisões. Com o apoio de campanhas online, o Le Canton começou a ver o aumento da conversão de visitantes em hóspedes. Em 2019, os resultados já mostravam uma virada: o resort alcançava 70% de vendas diretas, fortalecendo a marca e maximizando a margem de lucro.

A sazonalidade, desafio recorrente do setor, foi enfrentada com uma programação de eventos e atrações exclusivas na baixa temporada, mantendo o resort ativo o ano inteiro. Na pandemia, o resort inovou ao criar uma escola temporária para acomodar famílias em home office e homeschooling, proporcionando segurança e hospitalidade em tempos de incertezas.

Essa jornada de superação rendeu ao hotel uma trajetória de resultados extraordinários! Em 2023, o resort atingiu o maior lucro de sua história e, desde então, segue com lançamentos que reafirmam o compromisso com a experiência única dos clientes, solidificando-se como um destino incomparável na serra do Rio de Janeiro.

Hoje, o Le Canton celebra uma história de inovação e crescimento. Um resort que não para de se reinventar para oferecer, em cada detalhe, momentos inesquecíveis aos hóspedes.

Site: lecanton.com.br

Instagram: @lecanton