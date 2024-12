Bianca Castanho descarta volta ao Brasil e aponta virada de chave: 'Me reinventei'

Em entrevista à CARAS EUA, Bianca Castanho conta detalhes da vida discreta em novo país e fala sobre retorno ao Brasil

Depois de quase duas décadas dedicadas às novelas e séries, Bianca Castanho (45) vive há oito anos longe das câmeras. Casada com o americano Henry S. Canfield (46), a atriz se mudou com ele e a filha, Cecília (12), para Miami, na Flórida.

“Meu marido tinha essa vontade de passar um tempo aqui. Como eu estava sem contrato com uma emissora de TV e Cecília estava com 3 anos, achei que era um bom momento para ela já ser alfabetizada em duas línguas. A ideia era fazer uma experiência, mas nos adaptamos e estamos aqui até hoje”, conta a atriz, que, apesar da saudade da família, da cultura e do povo brasileiro, não pensar em volta ao País.

Os fãs, que acompanharam a gaúcha em novelas como Esmeralda, do SBT, e Terra Nostra, da TV Globo, e sentem falta da presença dela, além de rever reprises, podem acompanhar as produções que ela tem dublado.

“Me reinventei. Descobri a dublagem em português e foi fundamental, porque consegui ficar na minha área. Além de ser um nicho que eu não tinha feito, me faz matar a saudade de atuar”, diz ela, cujo último trabalho na telinha foi em Milagres de Jesus, da RecordTV.

Leia também:Namoro, casamento e paixão secreta: Ayrton Senna, o homem por trás da lenda