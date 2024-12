Brasileiros conquistam residência em terras norte-americanas com a MorarEUA

Empresário e CEO Roberto Spighel é eleito pela Uglobal Magazine como um dos 25 melhores líderes de agências de imigração do mundo

Muitos sonham em viver nos Estados Unidos, seja para garantir acesso à educação, internacionalizar a carreira ou por buscar mais segurança. O CEO da MorarEUA, Roberto Spighel, eleito pela Uglobal Magazine como um dos 25 melhores líderes de agências de imigração do mundo, é um dos responsáveis por ajudar nisso.

“A motivação para a criação foi clara: encurtar a distância do sonho americano. Junto do meu sócio, Fernando Gabas, vimos a oportunidade de criar um ecossistema one-stop-shop, onde todas as necessidades e agonias seriam atendidas de forma eficiente e eficaz”, revela.

O modelo como a marca atua vai desde auxílio para encontrar moradia, escola e universidade para os filhos, escolha do estado, seguros, câmbio, investimentos e muitos outros. “Somos o primeiro a nos estruturar dessa forma no mundo. Abraçamos tudo o que é vital para quem está indo recomeçar a vida em outro país, não só da emissão de vistos de trabalho e green card. Vai muito além disso”, afirma.

Exemplo disso é a advogada Bruna Locks, que já se mudou com seus parentes para Orlando. “O trabalho da MorarEUA não é somente comparecer às reuniões e fornecer os documentos necessários. Eles realmente nos levam do ponto A até o ponto B, e isso não tem preço”, narra Bruna.

Premiada pelo TOP 10 Global Immigration Company, a empresa surgiu em 2014, e já assessorou mais de 5 mil famílias. “Temos escritórios na cidade de São Paulo, na Cidade do México, capital mexicana, e nos Estados Unidos, em Miami, Washington e Nova York. Esse ano também já começamos a operar na Colômbia e Peru”, conta Spighel.

“Temos um índice de 99% de aprovação dos processos, justamente porque nosso foco é a preocupação desde o primeiro contato, percorrendo tipos de visto, lifestyle, entrada no mercado de trabalho, receitas em dólar e etc. Buscamos trazer clareza e transparência do início ao fim. Queremos que nossos clientes deem certo nos EUA”, finaliza.