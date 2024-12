Bianca Castanho muda de carreira após deixar novelas no Brasil: ‘Descobri’

Estrela da novela Esmeralda, Bianca Castanho fala sobre nova carreira nos EUA

Bianca Castanho (45) se encontrou profissionalmente oito anos após deixar o Brasil e as novelas para viver com o marido, o americano Henry S. Canfiel (46), e a filha Cecília (12), em Miami, na Flórida. A atriz está seguindo uma carreira nova: a de dubladora.

Em entrevista à CARAS EUA, a estrela abre o coração e conta como tem sido a experiência na nova profissão. Ela também fala sobre a saudade de atuar em produções brasileiras e da possibilidade de retornar ao Brasil.

“Me reinventei. Descobri a dublagem em português e foi fundamental, porque consegui ficar na minha área. Além de ser um nicho que eu não tinha feito, me faz matar a saudade de atuar”, diz ela, cujo último trabalho na telinha foi em Milagres de Jesus, da Record, em 2014.

A estrela de novelas como Esmeralda (2005) e Terra Nostra (1999) não pensa em voltar definitivo ao Brasil. No entanto, ela deseja continuar aproveitando as oportunidades em áreas relacionadas em que é possível trabalhar diretamente dos Estados Unidos.

Morar no país que será governado por Donald Trump (78) a partir de janeiro não estava nos planos da artista brasileira. Ela conta que tudo aconteceu naturalmente durante um período de adaptação. "A ideia era fazer uma experiência, mas nos adaptamos e estamos aqui até hoje”, conta ela, que está passando as festas de fim de ano em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Além dos trabalhos como dubladora em língua portuguesa, a atriz está cada vez mais ativa nas redes sociais. Ela se transformou em uma influenciadora digital e, ao lado da filha, ensina receitas de família a quase 1 milhão de seguidores. A estrela também costuma mostrar os momentos escolares da herdeira e frequentemente conversa com os fãs que conquistou ao longo dos anos de carreira nas novelas brasileiras.

