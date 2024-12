Luciane Hübner diz como saiu de SP para conquistar prestígio internacional

Dermatologista por formação, ela foi convidada a dar aulas pela Faculdade BWS, e aceitou o desafio de capacitar novos profissionais

Sair do interior e conquistar grandes feitos. Essa é a história da dermatologista Luciane Bravi Hübner, natural de Vinhedo, em São Paulo, mas passou sua vida em outro município do estado: Jundiaí.

“Sempre gostei de estudar e a medicina começou a ganhar meu coração quando eu estava no ensino fundamental. Não tenho parentes médicos, então tive que desbravar sem conhecer nada. Estudei medicina na Universidade de Alfenas, sul de Minas Gerais e fiz dermatologia em Belo Horizonte. Fiz pós-graduação em Medicina Estética, em SP, e fui convidada para dar aulas na mesma instituição, a Faculdade BWS”, conta.

Mesmo com esse novo desafio, ela se sentiu à vontade na nova função. “Ensinar médicos tem sido algo encantador e tem ocupado a maioria dos meus dias. Além disso, sempre gostei de me comunicar e divulgar meu trabalho através das redes sociais, que são importantes para falar das novidades que chegam e estão em alta. É uma missão de grande responsabilidade, rejuvenescer e manter a naturalidade nos procedimentos é imprescindível, é sobre devolver a autoestima, realçando os pontos de cada um”, revela.

Recentemente, a profissional teve uma viagem internacional para uma apresentação. “Remeti um trabalho usando PDRN da Toskani para tratamento de acne da mulher adulta e fui selecionada para apresentá-lo em Tulum, no México. Tenho certeza que contribui para demonstrar novos protocolos e técnicas para aperfeiçoar os resultados nos consultórios”, diz.

E encerra com um recado a quem deseja ascender na vida. “Um profissional de sucesso deve ter dedicação total à carreira e ser carismático. Acredito que dispor de hábitos saudáveis também transmite saúde aos olhos dos pacientes, e isso atrai bons resultados. Seja corajoso e persistente em direção aos seus objetivos, a vida vai te retribuir por isso”, finaliza.

Instagram: @draluciane_dermato