Presente em mais de 70 países, ToskaniMed e Roberta Baldini chegam aos EUA

A ToskaniMed é uma empresa fundada em Barcelona, na Espanha, e conta com mais de 30 anos de atuação no mercado da saúde e estética profissional. Líder mundial na oferta da mais completa linha de terapia transdermal, a marca se destaca na indústria farmacêutica por sua inovação. Presente em mais de 70 países, tem conquistado a confiança de profissionais ao redor do mundo.

Liderada pela CEO da marca nos EUA, Roberta Baldini, expandiu sua presença, fundando a Toskani em terras norte-americanas no início de 2024, fortalecendo ainda mais sua posição global no seu setor.

“O trabalho com a classe médica tem sido extremamente gratificante e essencial para o avanço da medicina estética regenerativa. Desde o início, focamos em criar uma ponte sólida entre ciência e prática clínica, trazendo inovações que realmente fazem a diferença no tratamento dos pacientes”, revela.

A colaboração com médicos especializados é fundamental para desenvolvermos técnicas e produtos mais eficazes, sempre com base em evidências científicas. “Organizamos treinamentos e workshops contínuos, permitindo que os profissionais adquiram conhecimento prático sobre as mais recentes tecnologias e terapias regenerativas. Além disso, mantemos um diálogo constante com especialistas para entender as necessidades e desafios que eles enfrentam no dia a dia, o que nos ajuda a direcionar o desenvolvimento de novas soluções”, diz.

“Esse trabalho colaborativo eleva a qualidade oferecida, e também posiciona a medicina estética regenerativa como uma área em expansão, com um potencial imenso para melhorar a autoestima e o bem-estar das pessoas. Estamos empenhados em continuar inovando, sempre em parceria com a classe médica, para oferecer soluções que realmente transformem o mercado”, finaliza.