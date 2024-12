Wanessa Camargo desembarca com os filhos após viagem com Isis Valverde

Após curtirem viagem no mesmo local que a madrasta Isis Valverde, filhos de Wanessa Camargo são flagrados em aeroporto no Brasil com a cantora

Os filhos de Wanessa Camargo, João Marcus e João Francisco, frutos do casamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz, foram vistos chegando de viagem com a mãe nesta quarta-feira, 04, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Após viajarem para os EUA, onde encontram o pai e a madrasta, a atriz Isis Valverde, os meninos desembarcaram com a Wanessa cheios de malas. Cada um empurrando suas diversas bagagens, eles foram fotografados e até sorriram para o paparazzo.

Durante a viagem, os herdeiros da famosa aproveitaram os parques da Disney e outros com ela, a avó Zilu Camargo e também com o pai e Isis Valverde. A atriz inclusive postou fotos da primeira vez que foi ao local com os enteados e seu filho, Rael Valverde Resende.

Qual a expectativa de Wanessa Camargo para a chegada da irmã caçula?

Wanessa Camargo se apresenta no cruzeiro do pai, Zezé Di Camargo. Em entrevista à imprensa, a artista refletiu sobre o início da carreira musical e confessou sua expectativa para a chegada da irmã, Clara, filha de seu pai com Graciele Lacerda, que está na reta final da gestação.

"Sou irmã-tia. Vai ser muito legal, óbvio que são 40 anos de diferença, quase avó (risos). Mas fico muito feliz, porque tenho dois meninos. E meus sobrinhos da minha ex-cunhada são dois meninos também. Minha irmã tem uma menina e um menino, então Clarinha veio trazer um refresco que estava [tudo] muito masculino", declarou. "Vai ser incrível porque vai ser aquela coisa de irmã mais velha também", completou Wanessa.

