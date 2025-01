Sonia Abrão opina sobre escalação de sister para o BBB 25: ‘É o fim da picada’

A apresentadora Sonia Abrão dá opinião sincera sobre sister escolhida para integrar o elenco de participantes do BBB 25

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao falar a sua opinião sobre uma das participantes do BBB 25, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela questionou a escalação de Arleane, que entrou no reality show ao lado do marido, Marcelo. A comunicadora questionou a escolha da Globo por outra cunhã-poranga, já que, na edição passada, Isabelle Nogueira fez sucesso com o público e chegou até a final.

Arleane é a cunhã-poranga do Boi Garanhão, de Manaus. "É o fim da picada, né? Se era pra ter outra cunhã-poranga, colocasse a do outro boi. Mas a do mesmo, aí é sacanagem com o outro lado da festa de Parintins. Agora vir outra, mas não é do outro lado? Ai eu achei que é mancada, de verdade", disse ela.

E completou: "Eu entendi a volta de uma cunhã-poranga, porque a Globo não desistiu de fazer a cobertura do festival de Parintins. Então ok, é uma figura, mexe com a cultura popular, acho até legal, mas tinha que ser outra, não do mesmo grupo".

Vale lembrar que Isabelle era a cunhã-poranga do Boi Garantido, de Parintins.

Sonia Abrão encheu Luciano Huck de elogios

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao escrever uma mensagem sobre a postura de Luciano Huck no comando do Domingão com Huck, da Globo. No final de 2024, ela acompanhou de perto a edição ao vivo do prêmio Melhores do Ano e ficou impressionada com o talento do comunicador no palco.

Tanto que, nas redes sociais, a veterana fez questão de elogiar o colega de trabalho e destacar o talento dele para ser apresentador. "DOMINGÃO COM HUCK/MELHORES DO ANO! Só posso dizer que a Globo tem que entender que não é Domingão COM Huck, mas sim Domingão DO Huck, pq é dele e ponto! Tem a cara dele, a personalidade dele, a comunicação espontânea e ele é de verdade! Se não fosse autêntico, não conseguiria em 3 anos vencer o desafio de ocupar o espaço que Faustão dominou por 32 , criando uma nova identidade e mantendo a liderança!", disse ela.

E completou: "Quem duvidou, dançou! Contra talento, não há argumentos! E só cresce! Quem vai discordar que essa edição do Melhores do Ano foi a mais emocionante dos últimos tempos? Uma vibe positiva, um programa que fluiu com um pé no entretenimento e outro na conscientização, entre o Brasil festa, seus graves problemas e histórias de superação! Entre troféus, aplausos, homenagem e transmissão simultânea! Momento histórico! Entre a saudade de Silvio Santos e os aviõezinhos de papel! Foi lindo! Essa é a resposta! Segue que o palco é seu, Luciano! O Domingão também! Amém".

