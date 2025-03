Saiba quem venceu a Prova do Anjo e quem está no Castigo do Monstro

A décima primeira Prova do Anjo do BBB 25 aconteceu na tarde desta sexta-feira, 28; saiba quem venceu a dinâmica e quem está no Monstro

Na tarde desta sexta-feira, 28, aconteceu a Prova do Anjo do BBB 25 e João Pedro foi o grande vencedor. O brother está livre do paredão, já que a dinâmica é autoimune

Como foi a prova?

Vinícius, que já está no paredão, Eva e Delma não participaram da prova. Os outros oito participantes foram divididos em duplas numeradas e disputaram contra a dupla de número subsequente.

Dupla número 1: Guilherme e Vitória;

Dupla número 2: Vilma e Renata;

Dupla número 3: João Gabriel e João Pedro;

Dupa número 4: Diego e Daniele Hypolito.

"A Prova do Anjo será nesta quadra, dividida por um telão de LED. Cada dupla fica de um lado da quadra. Um jogador da dupla será o canhoneiro, que tem a função de atirar as pelúcias para o outro lado do telão. O objetivo é fazer a pelúcia cair no chão da quadra adversária. É tipo vôlei. As regras de hoje são iguais as do vôlei. O outro jogador da dupla será o recebedor, que deverá pegar as pelúcias usando o cesto, para que elas não caiam no chão", explicou Tadeu Schmidt. Quem vencer avança para a final de duplas. Quem vencer a final de duplas, realiza a final individual.

Vitória e Guilherme avançaram para a final de duplas após vencerem Renata e Vilma. João Gabriel e João Pedro também avançaram após ganharem de Diego e Daniele Hypolito. Os quatro finalistas disputaram mais uma rodada e os gêmeos levaram a melhor.

Na última fase, os goianos disputaram um contra o outro para definir o Anjo da semana e João Pedro foi o grande vencedor.

#ProvaDoAnjo 😇 O novo Anjo é o João Pedro, ele está imune e ganha 10 mil reais! #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/mtP0eH7IEo — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2025

Castigo do Monstro

Após ser consagrado como o Anjo da semana, João Pedro escolheu Vitória Strada para o Castigo do Monstro Bolinhas.

"O Castigo do Monstro de hoje é com as protagonistas de várias prova do BBB, as Bolinhas. Depois de uma longa jornada de trabalho essas pequenas estrelas precisam ser separadas por cores. Quando tocar a música, o participante deve ir para o local indicado e começar o seu trabalho. Ele deverá usar uma ferramenta especial para pegar as bolinhas e só poderá deixar o local quando terminar de separar todas elas", lê o goiano, que em seguida escolha a sister. O brother justifica sua decisão revelando que escutou ela falar mal dele e de seu irmão.

Vale lembrar que o BBB 25 entrou no modo turbo. Assim, a cada semana, mais pessoas serão eliminadas. Nesta última quinta-feira, 27, Maike venceu a Prova do Líder. Nesta sexta-feira, 28, será formado mais um paredão. A eliminação será no domingo, dia 30. Inclusive, no domingo, logo depois da eliminação, os participantes já formam mais um paredão para a eliminação acontecer na terça-feira, 1 de abril.

