Mãe revela conversa com Gracyanne Barbosa sobre dieta antes do BBB 25

Mãe de Gracyanne Barbosa, Ledir Jacobina comentou sobre a preocupação com a dieta restrita da filha, confinada no BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu o público ao aceitar o convite para entrar no BBB 25, da TV Globo. Agora, já no confinamento, a maior curiosidade dos telespectadores gira em torno da dieta restrita que a famosa segue na 'vida real' há muitos anos juntamente com os treinos.

Isso porque, dentro do reality show, Gracyanne terá a alimentação restrita, uma vez que existe a divisão semanalmente entre Xepa e Vip. Além disso, há diversos alimentos que a sister não consome, como por exemplo o chocolate.

A restrição, no entanto, não parece ser um problema para a participante do Camarote. Em entrevista à 'Quem', Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa, contou que a filha entrou no programa preparada e consciente de tudo o que enfrentaria, incluindo a alteração em sua alimentação.

"Passar fome, acredito que não, mas passar vontade, com certeza. Ela é muito disciplinada com a alimentação e sei que o cardápio do programa pode não oferecer tudo o que ela está acostumada a consumir. Ainda assim, confio na força de vontade dela. A Gracyanne é daquelas que sempre encontra uma forma de se superar. Ela me disse antes de entrar: 'Mãe, minha mente é mais forte que o meu corpo'. Isso me tranquilizou bastante", declarou.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa se preparou psicologicamente para a mudança drástica em sua alimentação. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a musa fitness fez terapias, como o mapa mental, para não sofrer muito com a transformação em seu cardápio e não deixar que a falta de ovos afete o seu humor.

Além disso, ela também teve a orientação de nutricionistas e médicos para saber o que pode comer quando estiver no Vip e na Xepa. Ainda segundo o jornalista, Gracy pediu para a produção para ter um cardápio com ovos e whey protein em suas possíveis festas do Líder e almoço do Anjo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🥚 (@graoficial)

Belo comenta sobre participação de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Na terça-feira, 14, o cantor Belo decidiu se pronunciar, pela primeira vez, sobre a participação de sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, no BBB 25. A musa fitness e a irmã, Giovanna Jacobina, são dupla na nova dinâmica do reality show, que estreou no início desta semana.

O pagodeiro revelou que está na torcida pela influenciadora, com quem foi casado por 16 anos, e também pela ex-cunhada; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Gracyanne impressiona ao falar sobre Viviane Araújo: 'Maravilhosa'