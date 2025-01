Belo comenta, pela primeira vez, sobre participação da ex no BBB 25

O cantor Belo revela se está torcendo pela ex-mulher Gracyanne Barbosa e pela ex-cunhada, Giovanna, que são uma dupla na nova dinâmica do reality show

Nesta terça-feira, 14, o cantor Belo, de 50 anos, decidiu se pronunciar, pela primeira vez, sobre a participação de sua ex-mulher Gracyanne Barbosa, de 41, no BBB 25. A musa fitness e a irmã, Giovanna Jacobina, são dupla na nova dinâmica do reality show, que estreou nesta segunda-feira, 13. O pagodeiro revelou que está na torcida pela influenciadora, com quem foi casado por 16 anos, e também, pela ex-cunhada.

"Torcendo muito pela Gracyanne e pela Gio, que considero como uma filha de criação. Vi Gio crescer, acompanhei sua trajetória e sei o tamanho do seu coração", declarou o pagodeiro para o portal Leo Dias.

"Quanto à Gracyanne, meu carinho e admiração por ela continuam intactos. Torço de coração por sua felicidade e sucesso no Big Brother, pois conheço sua força, determinação e a luz que ela carrega. Ela merece brilhar e alcançar todos os seus sonhos. Todo o amor e respeito pelo que vivemos permanecem aqui, e estarei na torcida por ela, sempre", ressaltou.

Novo romance

Nesta segunda-feira, 13, Belo foi flagrado desembarcando de um jatinho acompanhado de Rayane Figliuzzi, de 27, apontada como seu novo affair. Os rumores de que a empresária é a nova namorada de Belo ganharam força após ela marcar presença no cruzeiro do cantor em dezembro.

Nesta terça-feira, 14, Diego Hypólito, que compõe o elenco do BBB 25, confessou que ama ouvir as músicas do cantor e pediu perdão à Gracyanne por isso, mas ela logo ressaltou que é grata ao ex-marido e que ele foi responsável por grandes ensinamentos.

"Eu sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo", disse o ginasta. "Não é delicado, não. Amamos o Belo", respondeu.

Vale lembrar que Belo não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, em abril de 2024.

