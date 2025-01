BBB 25: Especialista explica como Gracyanne Barbosa pode substituir ovos na xepa

A musa fitness Gracyanne Barbosa está no elenco do BBB 25, da Globo, e entrará na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira, 13

A musa fitness Gracyanne Barbosa está no elenco do BBB 25, da Globo, e entrará na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira, 13. Com isso, surgiu uma curiosidade sobre a alimentação da artista: como ela fará para manter sua dieta, que inclui cerca de 40 ovos por dia, sendo 10 inteiros e 30 claras?

Isso porque, caso ela caia na xepa do reality show, pode ser difícil manter a massa muscular. Se os alimentos disponibilizados nas edições anteriores forem mantidos, Gracyanne terá à disposição apenas carnes como fígado, dobradinha, moela e língua de boi, além de arroz, feijão, biscoito e pão.

Em entrevista ao UOL, o nutricionista Samuel Pompeu, que é pós-graduado em nutrição esportiva, falou sobre o assunto. "Com esses alimentos disponíveis na xepa, vai ser bem difícil ela manter a massa muscular". Contudo, ela pode fazer algumas adaptações para manter a forma física.

"Provavelmente, ela come outras coisas ao longo do dia além dos ovos. Mas para tentar igualar, ela poderia comer 850 gramas de moela de frango por dia. Vai dar uma quantidade de calorias parecidas, mas mais proteínas e menos gordura", analisou o especialista.

Segundo ele, essa quantidade de moela tem cerca de 1240 calorias, 250 gramas de proteína e 23 gramas gordura. Enquanto que os ovos que ela come diariamente, 10 inteiros e 30 claras, possuem em média 1250 calorias, 170 gramas de proteína e 50 gramas de gordura.

Outra alternativa, segundo o profissional, seria a dobradinha, que possui 65 gramas de proteína em 600 gramas, mas com 1290 calorias e 70 gramas de gordura. Além dessas opções, o bife de fígado de 100 gramas pode suprir em 51% a necessidade diária de proteína e quase 70% a de ferro.

Gracyanne fez pedido especial para a produção do reality

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a musa fitness fez pedidos para a equipe do Big Brother sobre sua alimentação no confinamento. Ela pediu para a produção para ter um cardápio com ovos e whey protein em suas possíveis festas do Líder e almoço do Anjo. Além disso, ela pediu para que, sempre que possível, a produção mande mais ovos e whey protein para ela em momentos especiais do jogo. Leia mais!

